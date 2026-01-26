O plano orçamentário aprovado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians para 2026 prevê a arrecadação de R$ 151 milhões com a venda de jogadores e de seus direitos federativos. Na última semana, o clube alvinegro avançou em direção ao objetivo com as negociações envolvendo João Pedro Tchoca e Giovane.

continua após a publicidade

O zagueiro foi emprestado pelo Timão ao Torino, da Itália. O contrato é válido até o final de junho e renderá 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões, na cotação atual). Caso Tchoca dispute dez partidas pela equipe italiana, atuando por pelo menos 45 minutos em cada uma, a compra será efetivada por 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28,2 milhões).

Além do valor garantido, o Timão poderá lucrar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões) caso o atleta cumpra as metas esportivas estabelecidas no acordo. O clube também terá direito a 12% do lucro em uma eventual futura venda realizada pelo Torino.

continua após a publicidade

Giovane participou de 23 jogos pelo Hellas Verona, marcou três gols e distribuiu quatro assistências (Foto: Divulgação / Hellas Verona)

➡️ Aposte nas partidas do Timão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Giovane, que deixou o Timão sem custos há sete meses, rescindiu com o Hellas Verona e foi contratado pelo Napoli por 20 milhões de euros (cerca de R$ 124,3 milhões, na cotação atual). O atacante defendeu o Corinthians dos 18 aos 21 anos e renderá 2% do valor da transferência ao clube pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o que deve gerar cerca de R$ 2,5 milhões aos cofres do Parque São Jorge.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Negociações do Corinthians em 2026