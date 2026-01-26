menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Negociações com futebol italiano impulsionam Corinthians rumo à meta para 2026

Timão espera lucrar R$ 151 milhões com vendas nesta temporada

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 26/01/2026
14:58
(Foto: Divulgação/ Corinthians)
imagem camera(Foto: Divulgação/ Corinthians)
O plano orçamentário aprovado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians para 2026 prevê a arrecadação de R$ 151 milhões com a venda de jogadores e de seus direitos federativos. Na última semana, o clube alvinegro avançou em direção ao objetivo com as negociações envolvendo João Pedro Tchoca e Giovane.

O zagueiro foi emprestado pelo Timão ao Torino, da Itália. O contrato é válido até o final de junho e renderá 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões, na cotação atual). Caso Tchoca dispute dez partidas pela equipe italiana, atuando por pelo menos 45 minutos em cada uma, a compra será efetivada por 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28,2 milhões).

Além do valor garantido, o Timão poderá lucrar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões) caso o atleta cumpra as metas esportivas estabelecidas no acordo. O clube também terá direito a 12% do lucro em uma eventual futura venda realizada pelo Torino.

Giovane em ação pelo Hellas Verona (Foto: Divulgação / Hellas Verona)
Giovane participou de 23 jogos pelo Hellas Verona, marcou três gols e distribuiu quatro assistências (Foto: Divulgação / Hellas Verona)

Giovane, que deixou o Timão sem custos há sete meses, rescindiu com o Hellas Verona e foi contratado pelo Napoli por 20 milhões de euros (cerca de R$ 124,3 milhões, na cotação atual). O atacante defendeu o Corinthians dos 18 aos 21 anos e renderá 2% do valor da transferência ao clube pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o que deve gerar cerca de R$ 2,5 milhões aos cofres do Parque São Jorge.

Negociações do Corinthians em 2026

  1. João Pedro Tchoca - (empréstimo ao Torino-ITA) - R$ 9,5 milhões
  2. Giovane - (transferência do Hellas Verona-ITA ao Napoli-ITA) - R$ 2,5 milhões

