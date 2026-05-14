Bastidores de classificação do Cruzeiro mostram discursos de Romero e Lucas Silva

Um dia depois da classificação para as oitavas de final, o Cruzeiro divulgou os bastidores do duelo contra o Goiás, pela quinta fase da Copa do Brasil. O vídeo divulgado pelo clube mostra momentos das duas partidas entre as equipes.

continua após a publicidade

– Hoje começamos nossa caminhada. Uma competição que é muito importante para nós e para o clube. Nosso primeiro jogo já é fora de casa e a responsabilidade é nossa. O Cruzeiro é o maior campeão, a camisa é pesada, tem muita história e muito título envolvido. A responsabilidade é nossa – incentivou Lucas Silva antes do duelo no Serra Dourada.

Com o resultado de 2 a 2 fora de casa, a Raposa precisava de uma vitória simples no Mineirão para garantir sua vaga nas oitavas de final.

Hoje disputaremos uma competição que o Cruzeiro tem muita história. Mas hoje é o momento de fazer nossa história. Entraremos, vamos querer mais que eles, fazer para merecer – incentivou Romero.

continua após a publicidade

Confira os bastidores da classificação do Cruzeiro

Cruzeiro x Goiás

Apesar dos milagres de Tadeu no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, o resultado agregado ficou 3 a 2 para os mineiros.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro abre o placar e empilha chances no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer. 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)&lt;br&gt;

Tadeu mantém o Goiás vivo, mas ataque não consegue empatar

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual a do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

+ Aposte em jogos do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.