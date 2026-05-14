Renato Gaúcho mantém tradição e volantes do Vasco se destacam pelos gols

O empate do Vasco com o Paysandu, na noite desta quarta-feira (13), teve, mais uma vez, participação decisiva dos volantes. Autor do segundo gol cruz-maltino na partida, Thiago Mendes chegou ao seu quinto gol na temporada e igualou a marca mais artilheira de sua carreira, alcançada em 2017, quando defendia o São Paulo. O número reforça uma característica marcante das equipes comandadas por Renato Gaúcho: a forte presença ofensiva dos volantes.

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Desde a chegada do treinador, os volantes do Vasco já marcaram nove gols na temporada. Além dos cinco de Thiago Mendes, Cauan Barros balançou as redes duas vezes, enquanto Tchê Tchê e Hugo Moura marcaram um gol cada. Ao todo, o Cruz-Maltino soma 28 gols no ano, o que significa que os jogadores da posição participaram diretamente de 32% dos tentos da equipe.

A movimentação ofensiva dos volantes tem sido uma das principais armas do Vasco sob comando de Renato. Thiago Mendes, por exemplo, ganhou mais liberdade para aparecer na área e finalizar as jogadas. O modelo de jogo do treinador prioriza justamente a chegada surpresa dos homens do meio ao ataque, algo que tem dado resultado ao longo da temporada.

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Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Paysandu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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O cenário não é novidade nas equipes de Renato Gaúcho. Durante sua passagem pelo Fluminense, o treinador também conseguiu potencializar ofensivamente seus volantes. No Tricolor, 13 dos 58 gols marcados pela equipe sob seu comando saíram dos pés de jogadores da posição. O padrão se repete no Vasco e reforça uma das principais características do trabalho do treinador: a participação ativa dos volantes no setor ofensivo.

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