Rival do Flamengo na Libertadores fica sem técnico às vésperas da estreia

Rival do Flamengo na estreia da Libertadores deste ano, o Cusco, do Peru, está sem treinador. Miguel Rondelli pediu demissão após receber uma proposta do Melgar, também do país. O técnico foi um dos principais responsáveis pela classificação da equipe para o torneio. Agora, o clube corre contra o tempo para encontrar um substituto.

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Rondelli tinha contrato com o Cusco até 2028 e era visto como peça fundamental nas expectativas da diretoria para a participação na Libertadores. Apesar do pouco tempo, os dirigentes do clube peruano esperam anunciar o novo treinador já nos próximos dias.

Sob o comando de Rondelli, o time foi vice-campeão nacional em 2025.

Miguel Rondelli deixa o Cusco, adversário do Flamengo na Libertadores (Foto: Divulgação/Cusco)

Cusco e Flamengo se enfrentam no dia 8 de abril, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será disputada no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. Para o confronto, o Rubro-Negro terá que lidar com a altitude de 3.400 metros de Cusco.

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Conheça o Cusco, adversário do Flamengo na Libertadores

Um dos clubes mais jovens desta edição da Libertadores, com apenas 17 anos, o Cusco tem uma história peculiar. O clube, anteriormente, era chamado de Real Garcilaso, e time disputou o torneio em 2013 e 2014, chegando às quartas de final em sua primeira participação. A mudança no nome aconteceu em 2019.

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O time não vive boa fase atualmente. Ocupa a 10ª colocação e precisa reagir para ter um bom desempenho na Libertadores.

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