Quanto o São Paulo deixa de faturar com a eliminação na Copa do Brasil?
Tricolor não bateu meta esportiva
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo foi eliminado na quinta fase da Copa do Brasil e deixou de arrecadar R$ 3 milhões em premiação, valor reservado aos clubes classificados às oitavas de final. Como estreou diretamente nesta etapa, o clube já havia garantido R$ 2 milhões, mas não avançou para receber a cota seguinte.
Veja memes da eliminação do São Paulo na Copa do Brasil
Fora de Campo
Calleri detona desempenho do São Paulo em eliminação na Copa do Brasil: ‘Fizemos m***’
São Paulo
Torcida do São Paulo manda recado a Roger Machado após eliminação
Fora de Campo
No planejamento orçamentário da temporada, o Tricolor trabalhava com a meta mínima de chegar às quartas de final da competição. Diante do Juventude, nesta quarta-feira (13), a equipe caiu duas fases antes do previsto. Roger Machado escalou força máxima justamente pela prioridade tratada ao torneio.
Premiação da Copa do Brasil 2026
- 5ª fase: R$ 2 milhões
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Final: R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão
Como foi a eliminação do São Paulo?
Em casa, o Juventude controlou as ações no primeiro tempo e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou, levou perigo ao São Paulo e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial.
➡️ Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão.
Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado.
No desespero, Roger promoveu novas mudanças e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias