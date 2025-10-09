Zubeldía critica arbitragem após derrota do Fluminense: ‘Fase totalmente negativa’

O técnico Luis Zubeldía não poupou críticas à arbitragem após a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Mirassol, na noite desta quarta-feira (8). Em entrevista coletiva, o treinador lamentou as decisões tomadas pela equipe de arbitragem, especialmente em um lance polêmico que resultou em interferência do VAR e anulação do gol do Tricolor.

— Evidentemente, os árbitros não estão conseguindo tomar boas decisões. Não sei se é por pressão, por falta de capacidade ou por acaso. Mas é claro que estão em uma fase totalmente negativa. Que Deus queira que possam corrigir essa situação, porque isso prejudica o trabalho de todos — afirmou Zubeldía.

Luiz Zubeldía na partida entre Fluminense e Mirassol (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O treinador ainda reforçou que o árbitro de vídeo teria interferido por conta de críticas recebidas após outro jogo.

— O VAR só chamou hoje por causa do que aconteceu no último clássico entre São Paulo e Palmeiras, quando reclamaram que o árbitro não foi chamado. Então, acredito que o VAR chamou para se resguardar. O que mais me preocupa é o árbitro não ter percebido que o jogador já estava caindo, que já havia pisado na bola.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLUMINENSE

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🟨 Cartões: Guilherme Marques (MIR) - 23'; Walter (MIR) - 23'; Martinelli (FLU) - 27; Freytes (FLU) - 41; Canobbio (FLU) 69';Neto Moura (MIR) - 89'; Sanri Moreno (FLU) - 89'

⚽ Gols: Guilherme Marques (MIR) - 36'; Martinelli (FLU) - 56' e Negueba (MIR) - 83'

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Guilherme Marques (Negueba), Alesson (Carlos Eduardo) e Christian (Renato Marques).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Keno (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Cano).