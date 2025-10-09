Zubeldía critica arbitragem após derrota do Fluminense: ‘Fase totalmente negativa’
Treinador afirmou que o VAR teria interferido por conta de críticas recebidas em outra partida
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Luis Zubeldía não poupou críticas à arbitragem após a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Mirassol, na noite desta quarta-feira (8). Em entrevista coletiva, o treinador lamentou as decisões tomadas pela equipe de arbitragem, especialmente em um lance polêmico que resultou em interferência do VAR e anulação do gol do Tricolor.
Ex-Fluminense, Yony González celebra fase artilheira da carreira e vive grande momento
Futebol Internacional
Provável escalação do Fluminense contra Mirassol tem novidades
Fluminense
Flamengo se garante na final do Carioca de Vôlei contra o Fluminense
Mais Esportes
— Evidentemente, os árbitros não estão conseguindo tomar boas decisões. Não sei se é por pressão, por falta de capacidade ou por acaso. Mas é claro que estão em uma fase totalmente negativa. Que Deus queira que possam corrigir essa situação, porque isso prejudica o trabalho de todos — afirmou Zubeldía.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O treinador ainda reforçou que o árbitro de vídeo teria interferido por conta de críticas recebidas após outro jogo.
— O VAR só chamou hoje por causa do que aconteceu no último clássico entre São Paulo e Palmeiras, quando reclamaram que o árbitro não foi chamado. Então, acredito que o VAR chamou para se resguardar. O que mais me preocupa é o árbitro não ter percebido que o jogador já estava caindo, que já havia pisado na bola.
➡️ Renê reclama de arbritagem após derrota do Fluminense: ‘O jogo é de contato’
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X FLUMINENSE
13ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🟨 Cartões: Guilherme Marques (MIR) - 23'; Walter (MIR) - 23'; Martinelli (FLU) - 27; Freytes (FLU) - 41; Canobbio (FLU) 69';Neto Moura (MIR) - 89'; Sanri Moreno (FLU) - 89'
⚽ Gols: Guilherme Marques (MIR) - 36'; Martinelli (FLU) - 56' e Negueba (MIR) - 83'
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
ESCALAÇÕES
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Guilherme Marques (Negueba), Alesson (Carlos Eduardo) e Christian (Renato Marques).
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Keno (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Cano).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias