Zubeldía analisa derrota do Fluminense: ‘Não gostei de como terminamos a partida’

Após sofrer sua primeira derrota no comando do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía analisou com franqueza a atuação da equipe na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador reconheceu falhas pontuais que, segundo ele, custaram caro — especialmente nos minutos finais do confronto.

- Fizemos uma boa partida, com alguns erros, claro, que nos custaram o gol, mas também com muitas virtudes. Recuperamos bolas, criamos chances. O time esteve presente. Não gostei de como terminamos a partida. Nos últimos 10, 15 minutos, acho que poderíamos ter feito melhor. Mas o adversário também joga.

Mesmo diante da derrota, o treinador Luis Zubeldía fez uma avaliação criteriosa da partida, ressaltando a postura do time e o bom futebol apresentado, mas não escondeu a insatisfação com o resultado:

- Parecia que o jogo estava controlado e as mexidas que fizemos sempre foi para buscar o resultado. O que tenho que ver é que a equipe claramente teve atitude para jogar fora de casa, teve autoridade para jogar. No momento, jogamos um bom futebol, tivemos oportunidades de gol, superamos o rival nesse aspecto. Sinto que a equipe, pelo menos desde que estou aqui, fez quatro jogos bons, inclusive esse. A complexidade do jogo me pareceu melhor que a do jogo em Recife (contra o Sport). Mas lamentamos que saímos sem nenhum ponto, isso é o que mais dói. Não tivemos mérito para, ao menos, empatar a partida. Estamos na bronca com a situação da arbitragem.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLUMINENSE

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🟨 Cartões: Guilherme Marques (MIR) - 23'; Walter (MIR) - 23'; Martinelli (FLU) - 27; Freytes (FLU) - 41; Canobbio (FLU) 69';Neto Moura (MIR) - 89'; Sanri Moreno (FLU) - 89'

⚽ Gols: Guilherme Marques (MIR) - 36'; Martinelli (FLU) - 56' e Negueba (MIR) - 83'

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Guilherme Marques (Negueba), Alesson (Carlos Eduardo) e Christian (Renato Marques).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Keno (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Cano).