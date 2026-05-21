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A derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño encerrou a invencibilidade de 17 partidas da equipe. Além da perda da liderança do Grupo F da Copa Libertadores, o resultado intensificou o sinal de alerta que pairava sobre o clube nos últimos dias, justamente antes do reencontro com o Flamengo, o primeiro após a decisão em Lima em 2025.

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+ Palmeiras perde para o Cerro Porteño com gol de Vegetti e se complica na Libertadores; dê suas notas

Desconsiderando a goleada diante da Jacuipense, adversária da quarta divisão do futebol nacional, e a vitória sobre o Sporting Cristal, fundamental para as pretensões da equipe a longo prazo na competição continental, o Palmeiras acumula três empates consecutivos pelo Brasileirão. A sequência instável, por sua vez, coincide com o acúmulo de lesões enfrentado pelo clube nas últimas semanas.

Antes, a comissão técnica já havia perdido dois titulares por problemas no tornozelo: Piquerez e Vitor Roque. Na sequência, viu Bruno Fuchs sofrer uma lesão muscular durante um treinamento, seguido pelas baixas de Ramón Sosa e Felipe Anderson ainda no primeiro tempo do duelo contra o Cruzeiro.

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A fartura de opções, antes trunfo do Palmeiras, principalmente nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, quando precisou rodar o elenco em razão do curto período de pré-temporada, deu lugar a improvisações de Abel Ferreira.

Entre elas, a utilização de um trio de meio-campistas diante da ausência de uma dupla fixa para Flaco López no ataque, a troca de laterais por alas — muitas vezes meias ou atacantes de origem. Além do uso de Gustavo Gómez como centroavante nos minutos finais das partidas em busca de gols via cruzamentos na área.

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O treinador, como fez ao término de 2025 após três vice-campeonatos, voltou a assumir a responsabilidade pelas atuações da equipe. Ao mesmo tempo, relembrou problemas antigos já citados anteriormente, como a sequência intensa de compromissos do calendário brasileiro, que, entre outros fatores, ampliou a lista de desfalques do clube.

Lesões do Palmeiras

Piquerez: cirurgia no tornozelo direito

Vitor Roque: cirurgia no tornozelo esquerdo

Bruno Fuchs: lesão na coxa direita

Benedetti: entorse no tornozelo direito

Felipe Anderson: lesão na coxa esquerda

Ramón Sosa: entorse no tornozelo esquerdo

Em pouco mais de quatro meses de temporada, o Palmeiras entrou em campo 35 vezes, por quatro competições distintas.

— A responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas houve dificuldade de inspiração, de algumas ações técnicas que não criamos oportunidades. Foi um jogo ruim, mal jogado de uma equipe que não perdia há 17 jogos, de uma equipe que, como outras do Brasileirão, sofre com as dificuldades de calendário, das lesões — explicou Abel Ferreira.

Abel Ferreira em coletiva após derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Reação da torcida é termômetro para desafio do Palmeiras

Os protestos vindos das arquibancadas ainda na segunda etapa da derrota para o Cerro Porteño e as vaias ao término da partida representam um novo desafio para a comissão técnica, que, em conjunto com o elenco, terá de lidar com o ambiente nos dias que antecedem o jogo contra o Flamengo.

Diferentemente do último fim de semana, Abel Ferreira comentou as manifestações vindas das arquibancadas, considerando-as justas. Também criticou o desempenho da equipe, que tem encontrado dificuldades para criar jogadas e, sobretudo, para converter as chances em gols.

— O palmeirense é livre de se manifestar da forma que quiser. Falei que, em função do que seriam esses dois meses, iríamos passar dificuldades, e é o que está a acontecer com o Palmeiras. É outra equipe. Lesões, energias. Nós vamos continuar a trabalhar em cima daquilo que é nosso calendário e exigências — detalhou o treinador.

Mesmo em momento de turbulência, o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro na liderança do Campeonato Brasileiro e já sabe que retornará nessa mesma condição, independentemente do que acontecer nessa viagem.

O resultado no Maracanã ditará os próximos passos da equipe, que pode tanto ampliar sua vantagem na ponta da tabela e "dar o troco" no primeiro reencontro após a final continental quanto diminuir de vez a distância para os principais concorrentes ao título.

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