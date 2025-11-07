O Londrina renovou o contrato do zagueiro Wallace, ex-Corinthians e Flamengo, após o acesso na Série C. O jogador de 37 anos teve o novo vínculo publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta sexta-feira (7).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Wallace, agora, permanece no Tubarão até dezembro de 2026. Durante a disputa da Terceirona, ele já tinha revelado o desejo de ficar para a próxima temporada.

O técnico Roger Silva, que também fica no clube, deu aval para a diretoria alviceleste manter o defensor no elenco por considerá-lo, acima de tudo, uma liderança técnica. Wallace, inclusive, foi o capitão do time durante 2025.

continua após a publicidade

Contratado em janeiro, o zagueiro disputou 39 dos 42 jogos do Londrina no ano. Ele foi titular em todos os confrontos em que esteve em campo, com um gol marcado.

Planos de Wallace para a aposentadoria

Mesmo sem data para a aposentadoria, Wallace já se prepara para assumir uma nova função no futuro. O jogador do Londrina é autor de um livro intitulado de 'Em Defesa', que retrata as observações dele acerca do setor defensivo no futebol.

continua após a publicidade

Além disso, o experiente zagueiro já fez alguns cursos da CBF para poder tirar licenças de treinador, caminho visto como natural por ele para o futuro.

Carreira de Wallace, do Londrina

Wallace e Neymar, em Corinthians x Santos, no Pacaembu. Foto: Daniel Augusto Jr/ Corinthians

Criado e revelado pelo Vitória, Wallace se profissionalizou em 2007 e atuou por quatro temporadas no time rubro-negro, com o tetracampeonato estadual. Ele se transferiu para o Corinthians em 2011 e conquistou o Brasileirão no ano de estreia, além da Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

Contratado pelo Flamengo em 2013, o zagueiro ganhou a Copa do Brasil na temporada de estreia, o Carioca de 2014 e permaneceu até 2015. Wallace ainda jogou pelo Grêmio, futebol da Turquia, Vitória e Brusque até chegar ao Londrina.

Calendário do Londrina

O grupo alviceleste entrou de férias em 26 de outubro, logo após o vice da Série C contra a Ponte Preta, e se reapresenta em 1 de dezembro. A preparação terá pausas também no Natal e no Ano Novo.

Vale lembrar que o Campeonato Paranaense tem início em 7 de janeiro, enquanto a primeira fase da Copa do Brasil está prevista para fevereiro. Já a Série B começa em março.