Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Campeonato Brasileiro ponto a ponto. Nesta quinta-feira (6), muitos rubro-negros estavam ligados no duelo do Verdão contra o Santos, e se encantaram com o desempenho de um jogador.

Os torcedores do Flamengo secaram, mas o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 no Allianz Parque e se isolou na liderança do Brasileirão. Vitor Roque marcou os dois gols que deram a vitória no cássico decisivo.

Apesar da vitória do Palmeiras, a atuação de um jogador do Santos chamou atenção de torcedores do Flamengo. O goleiro Gabriel Brazão evitou uma derrota ainda maior e se destacou com grandes defesas ao longo da partida. Veja os comentários dos torcedores abaixo:

Veja comentários dos torcedores rubro-negros sobre Gabriel Brazão

Disputa pelo título entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Palmeiras lidera 68 pontos, contra 65 pontos do Flamengo. Ambos têm sete partidas a jogar; quatro até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.

O Verdão venceu o Santos nesta quinta-feira (6) e abriu três pontos de vantagem em relação ao Rubro-Negro. Briga entre Flamengo x Palmeiras pegando fogo no Brasileirão.