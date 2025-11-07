Sormani sugere placar ao Flamengo contra o Santos: 'Pensem nisso'

Flamengo e Santos vão se enfrentar no próximo domingo (9), às 18h30 (Brasília), pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O jornalista Fábio Sormani mandou um recado bem inusitado para o Rubro-Negro antes do duelo.

Depois de enfrentar o Flamengo no Maracanã, o Santos vai pegar o Palmeiras na Vila Belmiro, em jogo atrasado do Brasileirão. Nesta quinta-feira (6), o Peixe perdeu para o Verdão por 2 a 0 no Allianz Parque e entrou na zona de rebaixamento.

Antes da partida, Fábio Sormani afirmou que está com medo do Flamengo golear o Santos no duelo, mas alertou que isso seria ruim para o Rubro-Negro. Para ele, o time de Filipe Luís deve ganhar de pouco, para não abalar o mental dos jogadores santistas antes do duelo contra o Verdão.

- Domingo, eu tenho muito medo do Santos ser goleado pelo Flamengo. Agora, se o Flamengo for esperto, tem que pensar no campeonato. O jogo seguinte é Santos x Palmeiras. Se golear domingo, o Santos acabou. Se perder por 1 ou 2 gols, ainda dá para encarar o próximo jogo com o Palmeiras de cabeça erguida - começou o jornalista.

- Se voltar do Rio de Janeiro com 5, 6, 7 na bagagem, vai entrar contra o Palmeiras e tomar goleada dentro da Vila Belmiro. Aí, a chance do Flamengo vai diminuir mais ainda. Talvez eles pensem nisso - completou Sormani sobre Flamengo x Santos.

Santos pode decidir briga pelo título entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras estão disputando o Braisleirão, e o Santos pode ser decisivo para o duelo, já que o Peixe ainda vai enfrentar as duas equipes até o fim da competição.

Nesta quinta-feira (6), o Palmeiras venceu o Peixe por 2 a 0 no Allianz Parque e abriu três pontos em relação ao Rubro-Negro, que empatou com o São Paulo.

No domingo (9), o Flamengo vai encarar o Santos em situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Peixe está na zona de rebaixamento e precisa pontuar para sair do Z-4. Depois, o time de Vojvoda vai enfrentar o Palmeiras mais uma vez.