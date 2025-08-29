Botafogo ganha variação ofensiva com Arthur Cabral e Chris Ramos

A chegada de Chris Ramos ao Botafogo deu ao técnico Davide Ancelotti uma nova opção de formação ofensiva. Se no primeiro semestre o torcedor alvinegro se acostumara com um jogador de área ou três atacantes de movimentação, agora deverá ver um time com dois jogadores mais agudos

continua após a publicidade

➡️Adiado, Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão já tem data confirmada

Chris Ramos foi o grande destaque na vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Juventude no domingo passado. Estreante, ele marcou dois dos três gols. Na quarta-feira (27), ele saiu mais cedo por causa de um choque de cabeça, mas enquanto esteve em campo fez boa parceria com Arthur Cabral.

E o técnico Davide Ancelotti se mostrou satisfeito com essas duas primeiras amostras. O treinador italiano ressaltou sobretudo a parte final do jogo com o Juventude, quando o ataque deslanchou e garantiu a vitória.

continua após a publicidade

— Gostei da última meia hora contra o Juventude. Acho que eles (Arthur Cabral e Chris Ramos) combinaram bem os movimentos. E hoje (quarta), mais uma questão tática, porque na pressão deles (Vasco), acho que nesse campo, era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta e ter os atacantes ajudando nos primeiros minutos para não ter perdas de bolas — declarou o técnico do Botafogo após o empate por 1 a 1 em São Januário, pela Copa do Brasil.

Chris Ramos desfalca Botafogo diante do Bragantino

Além de um novo esquema, o treinador sugeriu também que Chris Ramos e Arthur Cabral juntos oferecem também uma variedade de jogadas. Se antes o Botafogo concentrava as jogadas de ataque principalmente com passes em profundidade, agora o time poderá aumentar as bolas aéreas. Foi assim, aliás que Arthur Cabral abriu o placar para o Botafogo diante do Vasco.

continua após a publicidade

— É uma opção que temos agora com o Chris Ramos e vamos ver jogo a jogo como preparamos. Gostei e começamos o jogo com uma ideia clara também de cruzar, porque temos dois atacantes na área. Então estou contente com o jogo dos dois atacantes.

Diante do Bragantino, contudo, Chris Ramos não será opção. O atacante deixou o campo sob o protocolo de concussão e, com isso, precisa ficar cinco sem voltar aos jogos.