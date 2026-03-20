CBF vai se reunir com Libra e FFU para retomar conversas sobre liga brasileira

A CBF convocou os dirigentes dos clubes das Séries A e B, que integram a Libra e a FFU, para tentar chegar a um acordo que viabilize a liga de clubes. Desejo antigo das agremiações, a criação da liga não consegue sair do papel por causa de divergências, sobretudo comerciais. Além disso, a CBF já deixou claro que quer ter participação na liga.

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O encontro de dirigentes será em 6 de abril, em um hotel no Rio. A convocação foi feita aos clubes após duas assembleias realizadas por FFU e Libra esta semana. Nos dois casos, os dirigentes saíram dos encontros mencionando a intenção de buscar uma aproximação com os diferentes grupos.

"Experiências internacionais demonstram que ligas nacionais unificadas e administradas de forma profissional geram receitas e oportunidades muito superiores às atualmente observadas no futebol brasileiro", considerou a FFU, em comunicado divulgado após reunião realizada na segunda-feira (16), em São Paulo.

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"Para que esse potencial se concretize, é essencial que todos os atores relevantes do futebol nacional se sentem à mesma mesa. O diálogo entre FFU, Libra e CBF é o caminho para alcançar esse objetivo", acrescentou a nota.

Dois dias depois, foi a vez dos clubes da Libra se reunirem, dessa vez no Rio, e saírem do encontro com posicionamento semelhante. "Não resta dúvida de que com o alinhamento interno os Clubes da Libra direcionam a conversa ao rápido avanço na formação de uma Liga Nacional em conjunto com a CBF e com a FFU", considerou o grupo.

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CBF já deixou claro que quer participar da liga de clubes (Foto: Divulgação/CBF)

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