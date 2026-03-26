Presidente do Flamengo avança em reunião da LiBRA por acordo de cotas de TV; entenda

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, participou de uma reunião importante nesta quinta-feira (26) visando a divisão das cotas de direitos de transmissão. O dirigente esteve ao lado do CEO do Bahia, Raul Aguirre, para tratar do tema. Ambos fazem parte das novas lideranças eleitas pelos clubes que compoem a LiBRA (Liga do Futebol Brasileiro).

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Em nota oficial, a LiBRA informou que o encontro, realizado no Rio de Janeiro, representou um avanço importante nas tratativas por um acordo. Em clima positivo, as partes devem voltar a se reunir nos próximos dias.

- A reunião ocorreu em clima positivo, com as partes apresentando seus pontos de vista e reforçando o compromisso de trabalhar de forma conjunta. As conversas terão continuidade nos próximos dias, com a LiBRA atuando para consolidar um entendimento entre os clubes e avançar na direção do fortalecimento do futebol brasileiro - diz trecho da nota da LIBRA.

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Bap, presidente do Flamengo, ao lado de CEO do Bahia (Foto: Divulgação)

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Entenda o cenário envolvendo o Flamengo e a LiBRA

Recentemente, Flamengo e LiBRA retomaram o diálogo após um período de desavenças, iniciado com a chegada de Luiz Eduardo Baptista à presidência do clube carioca. Na última semana, representantes dos 15 clubes do bloco estiveram na Gávea, sede social do Rubro-Negro, para debater temas importantes.

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A tentativa de negociar coletivamente a divisão das cotas de direitos de transmissão ganhou contornos delicados quando o Flamengo passou a discordar do critério adotado. O clube ingressou com uma ação judicial e conseguiu bloquear R$ 83 milhões referentes às verbas de transmissão. Posteriormente, parte do valor foi liberado, mas R$ 17 milhões seguem retidos.

Veja como é o modelo de divisão

Igualitário (40%): repartido igualmente entre os clubes da Série A que integram a Libra.

Performance (30%): Com base na posição final no Brasileirão.

Audiência (30%): Como referência a audiência dos jogos; sob contestação do Flamengo.

Confira o texto da LiBRA

"A Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA) informa que as novas lideranças eleitas pelos clubes deram um passo importante nas tratativas para avançar em um acordo sobre a divisão das cotas de direitos de transmissão.

Em encontro realizado nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e o CEO do Bahia, Raul Aguirre, conduziram uma reunião marcada por diálogo aberto e construtivo.

A reunião ocorreu em clima positivo, com as partes apresentando seus pontos de vista e reforçando o compromisso de trabalhar de forma conjunta.

As conversas terão continuidade nos próximos dias, com a LiBRA atuando para consolidar um entendimento entre os clubes e avançar na direção do fortalecimento do futebol brasileiro."

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