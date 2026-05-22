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No momento defensivo mais crítico dos últimos tempos no Fluminense, um velho conhecido ficou livre no mercado. Thiago Silva encerrou seu contrato com o Porto nos últimos dias, ainda não definiu o futuro da carreira e viu o nome voltar imediatamente ao debate entre os torcedores tricolores. Apesar da saída turbulenta, dentro de campo, o jogador deixou saudades.

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Não existe negociação em andamento neste momento, mas a coincidência entre a fase ruim defensiva do Fluminense e a disponibilidade do zagueiro no mercado inevitavelmente reacendeu a discussão sobre a falta que o camisa 3 faz ao sistema defensivo do time.

O Tricolor sofreu gols nos últimos oito jogos da temporada e foi vazado 11 vezes no período. Em meio às críticas ao setor, os números mostram que o Fluminense mudou de patamar defensivamente durante a segunda passagem de Thiago Silva pelo clube.

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Veja os números

Antes do retorno do zagueiro, o Fluminense sofria 1,1 gol por jogo e cedia quase duas grandes chances por partida aos adversários: 1,9. O aproveitamento da equipe naquele período era de apenas 44,7%.

Com Thiago Silva, o cenário mudou. O time passou a sofrer 0,9 gol por jogo, reduziu as grandes chances cedidas para 1,4 por partida e se consolidou como uma das defesas mais sólidas do futebol brasileiro. A melhora coletiva também apareceu nos resultados: 57,3% de aproveitamento em 107 partidas.

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Mais do que os números frios, Thiago elevou o nível de toda a linha defensiva. O exemplo mais claro foi a Copa do Mundo de Clubes de 2025. Ao lado do Monstro, Ignacio e Freytes fizeram um torneio de altíssimo nível e receberam elogios pelo desempenho diante de gigantes internacionais.

Hoje, os dois seguem como titulares do Fluminense — Ignacio, inclusive, ganhou espaço recentemente nos jogos mais importantes —, mas convivem com críticas constantes da torcida em meio à oscilação defensiva da equipe. Thiago Silva organizava o sistema defensivo como um todo. Liderança, posicionamento, leitura de jogo e comando de linha eram características que impactavam diretamente o rendimento dos companheiros.

Os números reforçam essa percepção. Antes da volta do zagueiro, em um recorte de 50 partidas o Fluminense havia cometido quatro erros que terminaram em gols adversários. Com Thiago Silva, foram dez falhas em 107 jogos. Desde a saída dele, porém, o time já soma seis erros que geraram gols em apenas 33 partidas.

Além disso, após a despedida do camisa 3, o Fluminense voltou a sofrer 1,1 gol por jogo e aumentou novamente a média de grandes chances cedidas aos rivais, agora em 1,6 por partida.

A saída do defensor do Fluminense aconteceu no fim do ano passado, cerca de seis meses antes do previsto em contrato. Na época, o clube tentou convencer Thiago Silva a permanecer, mas o jogador já havia tomado a decisão de retornar ao futebol europeu.

Meses depois, em entrevista à "TNT Sports", o zagueiro revelou bastidores da escolha e admitiu que a chegada antecipada de Luis Zubeldía poderia ter mudado o rumo da história.

— Essa decisão foi tomada no início de outubro. Todos ali sabiam dessa minha decisão, a não ser o treinador (Zubeldía), que chegou depois. Inclusive eu falei pra ele: "Mister, se você tivesse chegado antes, eu acho que de repente teria mudado a minha ideia" — contou.

Thiago também afirmou que a diretoria insistiu até o fim por sua permanência.

— Tentaram de todas as formas até o final da competição pra que eu ficasse, mas eu já estava decidido. Eu falei: "quero que vocês procurem outro atleta". Não foi uma decisão tomada após a eliminação — disse.

Agora livre no mercado após passagem pelo Porto, Thiago Silva ainda não definiu se seguirá jogando ou se iniciará a trajetória fora das quatro linhas. Enquanto isso, o Fluminense vive justamente o tipo de problema que o zagueiro ajudava a resolver quase sozinho: estabilidade defensiva.

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Thiago Silva comemora gol do Fluminense (Foto: Lucas Merçon / FFC)

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

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