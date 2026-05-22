Corinthians: quem aproveitou chance com Fernando Diniz contra o Peñarol
Com time alternativo em campo, jogadores ganham espaço e tentam se firmar no elenco
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Com equipe alternativa e mudanças promovidas por Fernando Diniz, o Corinthians empatou com o Peñarol por 1 a 1 nesta quinta-feira (21), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela quinta rodada da Libertadores. Com classificação encaminhada no torneio continental, o treinador aproveitou a partida para observar jogadores que ainda buscam espaço no elenco alvinegro.
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Os nomes que despertavam maior curiosidade eram Zakaria Labyad e Pedro Raul, reservas imediatos de Rodrigo Garro e Yuri Alberto.
Zakaria Labyad — Ganhou pontos ⬆️
Principal destaque entre os reservas, Zakaria Labyad aproveitou bem a oportunidade dada por Fernando Diniz. O meia ficou em campo por 74 minutos, marcou o gol de empate do Corinthians e foi participativo ofensivamente durante toda a partida.
Além das duas finalizações, sendo uma no gol, o camisa teve quatro passes decisivos e 90% de acerto nos passes. Mesmo com baixo aproveitamento nos duelos, conseguiu ser importante na criação e terminou com nota 7.1 no Sofascore.
Zakaria Labyad pelo Corinthians em 2026
- 11 jogos (1 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 107 minutos para participar de gol
- 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
- 8.0 finalizações para marcar
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 100% de conversão em grandes chances (1/1)
- 3 grandes chances criadas
- 0.2 dribles certos por jogo
- 60% de eficiência nos duelos
- 0.1 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.66
Pedro Raul — perdeu pontos ⬇️
Pedro Raul teve atuação de muita entrega no ataque corintiano. O atacante disputou 74 minutos, finalizou duas vezes e participou diretamente do lance do gol de empate, ao cabecear para defesa do goleiro antes do rebote aproveitado por Labyad.
O centroavante ainda venceu seis de dez duelos e acertou dois de três dribles. Apesar disso, desperdiçou uma grande chance e ainda participou de lances ofensivos de forma "negativa", entrando na frente de duas finalizações do Corinthians. Para quem quer ganhar mais espero, precisa entregar mais.
Pedro Raul pelo Corinthians em 2026
- 23 jogos (4 titular)
- 2 assistências
- 250 minutos para participar de gol
- 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
- 1 grandes chances criadas
- 2 passes decisivos (0.1 por jogo)
- 0% de conversão em grandes chances (0/5)
- 43% de eficiência nos duelos
- 0.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 5.89
Pedro Raul pelo Corinthians
- 61 jogos (17 titular)
- 4 gols
- 3 assistências
- 266 minutos para participar de gol
- 0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol)
- 14.2 finalizações para marcar
- 5 grandes chances criadas
- 18 passes decisivos (0.3 por jogo)
- 27% de conversão em grandes chances (4/15)
- 42% de eficiência nos duelos
- 0.5 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.66
Kaio César — Ganhou pontos ⬆️
Kaio César foi um dos jogadores mais acionados do setor ofensivo do Corinthians. Em 84 minutos, o atacante finalizou quatro vezes, sendo uma no alvo, além de acertar dois de três dribles tentados. O jogador também contribuiu defensivamente, com dois desarmes e cinco bolas recuperadas. Apesar da intensidade, teve aproveitamento discreto nos cruzamentos e terminou a partida com nota 6.5.
Kaio César pelo Corinthians em 2026
- 11 jogos (3 titular)
- 2 assistências
- 187 minutos para participar de gol
- 0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol)
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 2 grandes chances criadas
- 1.3 dribles certos por jogo
- 67% de eficiência nos duelos
- 1.9 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.89
Matheus Pereira — Intermediário⏹️
Matheus Pereira fez uma atuação equilibrada no meio-campo corintiano. O volante permaneceu em campo por 73 minutos e ajudou tanto na saída de bola quanto na marcação. Com 82% de acerto nos passes, o jogador ainda deu dois passes decisivos e venceu cinco de oito duelos disputados. Defensivamente, somou um desarme, um corte e quatro bolas recuperadas, sendo peça importante na sustentação da equipe.
Matheus Pereira pelo Corinthians em 2026
- 18 jogos (11 titular)
- 0.4 passes decisivos por jogo
- 85% de acerto no passe
- 0.8 finalizações por jogo (0.1 no gol)
- 0.7 desarmes por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 3.3 bolas recuperadas por jogo
- 50% de eficiência nos duelos
- 1.5 duelos ganhos por jogo
- 0.9 faltas por jogo
- 6 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.82
Allan — Ganhou pontos ⬆️
Allan foi um dos atletas com maior volume de jogo do Corinthians na partida. Atuando durante os 90 minutos, o volante teve 109 ações com a bola e manteve bom aproveitamento nos passes, com 86% de precisão. Na parte defensiva, contribuiu com uma atuação segura, registrando um desarme, três interceptações e três cortes. Mesmo sem grande brilho ofensivo, mostrou consistência no setor de meio-campo.
Allan pelo Corinthians em 2026
- 19 jogos (11 titular)
- 0.4 passes decisivos por jogo
- 86% de acerto no passe
- 0.6 finalizações por jogo (0.1 no gol)
- 1.2 desarmes por jogo
- 0.9 interceptações por jogo
- 2.6 bolas recuperadas por jogo
- 58% de eficiência nos duelos
- 2.8 duelos ganhos por jogo
- 1.4 faltas por jogo
- 5 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.45
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Pedro Milans — Ganhou pontos ⬆️
Pedro Milans teve atuação marcada pela intensidade defensiva diante do Peñarol. O lateral permaneceu em campo durante toda a partida e acumulou quatro desarmes, seis cortes e duas interceptações. Ofensivamente, apareceu menos, mas ainda conseguiu criar uma grande chance e distribuiu um passe decisivo. O uruguaio, porém, venceu menos da metade dos duelos disputados e terminou com nota 6.3.
Pedro Milans pelo Corinthians em 2026
- 7 jogos (7 titular)
- 1 grande chance criada
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 4 finalizações (0 no gol)
- 0.3 cruzamentos certos por jogo
- 33% de acerto no passe longo
- 1.4 desarmes por jogo
- 2.7 bolas recuperadas por jogo
- 1.3 interceptações por jogo
- 47% de eficiência nos duelos
- 6 faltas
- Nota Sofascore 6.56
Fabrizio Angileri — Intermediário⏹️
Fabrizio Angileri apareceu bastante no apoio ofensivo pelo lado esquerdo. O lateral teve três passes decisivos, acertou três cruzamentos e manteve 90% de acerto nos passes ao longo dos 90 minutos. Além disso, conseguiu contribuir defensivamente com cortes, interceptações e seis bolas recuperadas. Apesar da participação ativa, encontrou dificuldades nos duelos individuais durante a partida.
Fabrizio Angileri pelo Corinthians em 2026
- 9 jogos (6 titular)
- 0 grandes chances criadas
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 1 finalização (0 no gol)
- 0.8 cruzamentos certos por jogo
- 51% de acerto no passe longo
- 1.1 desarmes por jogo
- 2.7 bolas recuperadas por jogo
- 0.6 interceptações por jogo
- 62% de eficiência nos duelos
- 4 faltas
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.90
Fabrizio Angileri pelo Corinthians
- 51 jogos (32 titular)
- 2 assistências
- 1 grande chance criada
- 0.5 passes decisivos por jogo
- 11 finalizações (1 no gol)
- 0.5 cruzamentos certos por jogo
- 52% de acerto no passe longo
- 1.4 desarmes por jogo
- 2.2 bolas recuperadas por jogo
- 0.6 interceptações por jogo
- 55% de eficiência nos duelos
- 32 faltas
- 10 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.63
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