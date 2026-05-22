Corinthians: quem aproveitou chance com Fernando Diniz contra o Peñarol

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Com equipe alternativa e mudanças promovidas por Fernando Diniz, o Corinthians empatou com o Peñarol por 1 a 1 nesta quinta-feira (21), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela quinta rodada da Libertadores. Com classificação encaminhada no torneio continental, o treinador aproveitou a partida para observar jogadores que ainda buscam espaço no elenco alvinegro.

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Os nomes que despertavam maior curiosidade eram Zakaria Labyad e Pedro Raul, reservas imediatos de Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Zakaria Labyad — Ganhou pontos ⬆️

Principal destaque entre os reservas, Zakaria Labyad aproveitou bem a oportunidade dada por Fernando Diniz. O meia ficou em campo por 74 minutos, marcou o gol de empate do Corinthians e foi participativo ofensivamente durante toda a partida.

Além das duas finalizações, sendo uma no gol, o camisa teve quatro passes decisivos e 90% de acerto nos passes. Mesmo com baixo aproveitamento nos duelos, conseguiu ser importante na criação e terminou com nota 7.1 no Sofascore.

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Zakaria Labyad pelo Corinthians em 2026

11 jogos (1 titular) 1 gol 1 assistência 107 minutos para participar de gol 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol) 8.0 finalizações para marcar 1.1 passes decisivos por jogo 100% de conversão em grandes chances (1/1) 3 grandes chances criadas 0.2 dribles certos por jogo 60% de eficiência nos duelos 0.1 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.66

Zakaria Labyad marcou o gol de empate do Corinthians (Foto: Dante Fernandez / AFP)

Pedro Raul — perdeu pontos ⬇️

Pedro Raul teve atuação de muita entrega no ataque corintiano. O atacante disputou 74 minutos, finalizou duas vezes e participou diretamente do lance do gol de empate, ao cabecear para defesa do goleiro antes do rebote aproveitado por Labyad.

O centroavante ainda venceu seis de dez duelos e acertou dois de três dribles. Apesar disso, desperdiçou uma grande chance e ainda participou de lances ofensivos de forma "negativa", entrando na frente de duas finalizações do Corinthians. Para quem quer ganhar mais espero, precisa entregar mais.

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Pedro Raul pelo Corinthians em 2026

23 jogos (4 titular) 2 assistências 250 minutos para participar de gol 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol) 1 grandes chances criadas 2 passes decisivos (0.1 por jogo) 0% de conversão em grandes chances (0/5) 43% de eficiência nos duelos 0.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 5.89

Pedro Raul pelo Corinthians

61 jogos (17 titular) 4 gols 3 assistências 266 minutos para participar de gol 0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol) 14.2 finalizações para marcar 5 grandes chances criadas 18 passes decisivos (0.3 por jogo) 27% de conversão em grandes chances (4/15) 42% de eficiência nos duelos 0.5 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.66

Pedro Raul não conseguiu aproveitar oportunidade (Foto: Gaston Britos/FocoUy/DiaEsportivo/Folhapress)

Kaio César — Ganhou pontos ⬆️

Kaio César foi um dos jogadores mais acionados do setor ofensivo do Corinthians. Em 84 minutos, o atacante finalizou quatro vezes, sendo uma no alvo, além de acertar dois de três dribles tentados. O jogador também contribuiu defensivamente, com dois desarmes e cinco bolas recuperadas. Apesar da intensidade, teve aproveitamento discreto nos cruzamentos e terminou a partida com nota 6.5.

Kaio César pelo Corinthians em 2026

11 jogos (3 titular) 2 assistências 187 minutos para participar de gol 0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol) 0.9 passes decisivos por jogo 2 grandes chances criadas 1.3 dribles certos por jogo 67% de eficiência nos duelos 1.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.89

Matheus Pereira — Intermediário⏹️

Matheus Pereira fez uma atuação equilibrada no meio-campo corintiano. O volante permaneceu em campo por 73 minutos e ajudou tanto na saída de bola quanto na marcação. Com 82% de acerto nos passes, o jogador ainda deu dois passes decisivos e venceu cinco de oito duelos disputados. Defensivamente, somou um desarme, um corte e quatro bolas recuperadas, sendo peça importante na sustentação da equipe.

Matheus Pereira pelo Corinthians em 2026

18 jogos (11 titular) 0.4 passes decisivos por jogo 85% de acerto no passe 0.8 finalizações por jogo (0.1 no gol) 0.7 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 50% de eficiência nos duelos 1.5 duelos ganhos por jogo 0.9 faltas por jogo 6 cartões amarelos Nota Sofascore 6.82

Allan — Ganhou pontos ⬆️

Allan foi um dos atletas com maior volume de jogo do Corinthians na partida. Atuando durante os 90 minutos, o volante teve 109 ações com a bola e manteve bom aproveitamento nos passes, com 86% de precisão. Na parte defensiva, contribuiu com uma atuação segura, registrando um desarme, três interceptações e três cortes. Mesmo sem grande brilho ofensivo, mostrou consistência no setor de meio-campo.

Allan pelo Corinthians em 2026

19 jogos (11 titular) 0.4 passes decisivos por jogo 86% de acerto no passe 0.6 finalizações por jogo (0.1 no gol) 1.2 desarmes por jogo 0.9 interceptações por jogo 2.6 bolas recuperadas por jogo 58% de eficiência nos duelos 2.8 duelos ganhos por jogo 1.4 faltas por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 6.45

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Pedro Milans — Ganhou pontos ⬆️

Pedro Milans teve atuação marcada pela intensidade defensiva diante do Peñarol. O lateral permaneceu em campo durante toda a partida e acumulou quatro desarmes, seis cortes e duas interceptações. Ofensivamente, apareceu menos, mas ainda conseguiu criar uma grande chance e distribuiu um passe decisivo. O uruguaio, porém, venceu menos da metade dos duelos disputados e terminou com nota 6.3.

Pedro Milans pelo Corinthians em 2026

7 jogos (7 titular) 1 grande chance criada 0.7 passes decisivos por jogo 4 finalizações (0 no gol) 0.3 cruzamentos certos por jogo 33% de acerto no passe longo 1.4 desarmes por jogo 2.7 bolas recuperadas por jogo 1.3 interceptações por jogo 47% de eficiência nos duelos 6 faltas Nota Sofascore 6.56

Fabrizio Angileri — Intermediário⏹️

Fabrizio Angileri apareceu bastante no apoio ofensivo pelo lado esquerdo. O lateral teve três passes decisivos, acertou três cruzamentos e manteve 90% de acerto nos passes ao longo dos 90 minutos. Além disso, conseguiu contribuir defensivamente com cortes, interceptações e seis bolas recuperadas. Apesar da participação ativa, encontrou dificuldades nos duelos individuais durante a partida.

Fabrizio Angileri pelo Corinthians em 2026

9 jogos (6 titular) 0 grandes chances criadas 0.8 passes decisivos por jogo 1 finalização (0 no gol) 0.8 cruzamentos certos por jogo 51% de acerto no passe longo 1.1 desarmes por jogo 2.7 bolas recuperadas por jogo 0.6 interceptações por jogo 62% de eficiência nos duelos 4 faltas 2 cartões amarelos Nota Sofascore 6.90

Fabrizio Angileri pelo Corinthians

51 jogos (32 titular) 2 assistências 1 grande chance criada 0.5 passes decisivos por jogo 11 finalizações (1 no gol) 0.5 cruzamentos certos por jogo 52% de acerto no passe longo 1.4 desarmes por jogo 2.2 bolas recuperadas por jogo 0.6 interceptações por jogo 55% de eficiência nos duelos 32 faltas 10 cartões amarelos Nota Sofascore 6.63

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