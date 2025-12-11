O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (10), no Mineirão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Na volta, a equipe pode empatar para Dorival Júnior chegar a sua quinta decisão no torneio nacional.

O treinador disputou a final da competição duas vezes pelo Santos (2010 e 2015), uma vez pelo São Paulo (2023) e outra pelo Flamengo (2022). Dorival conquistou o título em quatro oportunidades e é um especialista do torneio.

O técnico não é eliminado da Copa do Brasil desde as quartas de final do torneio em 2016, quando comandava o Santos e perdeu para o Internacional. Em 2025, pelo Corinthians, faz uma boa campanha e passou por Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense.

Desde setembro, quando soube que iria encarar o Cruzeiro nas semifinais, o Corinthians adotou uma estratégia mirando a competição: ter 100% do elenco à disposição. O plano ficou ainda mais claro nas últimas rodadas do Brasileirão, quando atuou com uma equipe alternativa.

O Timão chegou para enfrentar o Cruzeiro com o retorno de diversos atletas ao time titular, como André Ramalho, Yuri Alberto, Memphis e Carrillo. Apesar da vitória, Dorival Júnior manteve os pés no chão para falar sobre a vantagem.

- Por isso nós temos que ter consciência de que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas, e o resultado está todo ele em aberto. Temos uma pequena vantagem muito importante, construída dentro da casa do Cruzeiro. Uma equipe excelente, muito bem treinada. Assim foi o Corinthians também. Por isso a igualdade no jogo, as equipes buscando gol a todo momento. Em alguns momentos prevalecendo o Cruzeiro, em outros o Corinthians. Um jogo de alto nível em razão da maneira como as duas equipes se enfrentaram - disse o treinador em entrevista coletiva.

Treinador falou sobre a decisão com o Cruzeiro (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Copeiro

O termo é utilizado para equipes ou treinadores com bom desempenho em torneios no regulamento de mata-mata. Mesmo com o ótimo retrospecto na competição nacional, Dorival Júnior preferiu dar os créditos aos jogadores.

- Quem resolve os jogos são os jogadores. Treinadores preparam, eles executam. Houve um interesse, uma integração, uma preocupação muito grande, em cumprirem funções. Quando isso acontece, você tem comportamentos respeitados em campo. Você aumenta a sua possibilidade de um bom resultado. Não tendo isso, naturalmente você acaba dificultando as suas condições - disse o treinador.

Próximo jogo do Corinthians

As equipes voltam a se enfrentar no domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com a vitória no Mineirão, o Timão joga pelo empate para chegar à final da Copa do Brasil. O rival da decisão será definido entre Fluminense e Vasco.