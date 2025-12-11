Flamengo inicia preparação para semifinal do Mundial; Pedro treina no campo

O Flamengo se reapresentou na manhã desta quinta-feira (11) em Doha, no Catar, após a vitória diante do Cruz Azul, do México, no Mundial. A atividade, a primeira visando a partida contra o Pyramids, no sábado, contou com a participação de Pedro.

continua após a publicidade

O atacante do Flamengo chegou a ser relacionado para a partida contra o time mexicano. Entretanto, ainda sem condições de jogo, não foi utilizado. Nesta quinta, Pedro participou, parcialmente, das atividades com os demais jogadores. O camisa 9 correu e fez trabalhos com bola.

Pedro durante treino em Doha (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Agora, a expectativa é para saber quando Pedro estará liberado para jogar. Inicialmente, a tendência era que o atleta não jogasse mais nesta temporada. No entanto, com o avanço na recuperação, há a possibilidade dele ficar à disposição para uma possível final, disputada no dia 17 de dezembro. Isso dependerá do dia a dia do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como foi o treino do Flamengo em Doha, no Catar

No dia seguinte da vitória por 2 a 1 contra o Cruz Azul, os titulares realizaram atividades de recuperação na academia do hotel. Plata, que entrou no decorrer da partida, também não participou dos trabalhos no campo. A informação é do "Ge", confirmada pelo Lance!.

Rossi, goleiro titular do time de Filipe Luís, foi o único que jogou contra a equipe do México e treinou no CT com os reservas. Na sexta-feira, o treinador contará com o elenco completo para o último trabalho antes do jogo.

continua após a publicidade

Flamengo e Pyramids, do Egito, se enfrentam neste sábado, às 14h (de Brasília). Quem avançar encara o PSG na grande decisão do Mundial.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.