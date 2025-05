O Caxias derrotou o Retrô por 2 a 1, de virada, e assumiu a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada neste domingo (11), no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, pela quinta rodada da competição nacional.

O time gaúcho chegou aos 12 pontos e ocupa momentaneamente o primeiro lugar na tabela. O Retrô, conhecido como Fênix, permanece com quatro pontos e caiu para a 15ª posição.

A equipe visitante abriu o placar no primeiro tempo com Maycon Douglas, que aproveitou uma falha defensiva do Caxias. Na etapa final, o Grená buscou o empate aos nove minutos, quando Iago finalizou e a bola desviou em Claudinho, resultando em gol contra. A virada veio aos 31 minutos do segundo tempo, com Willen Mota marcando o gol da vitória para os donos da casa.

Willen Mota comemora o gol em Caxias x Retrô, no estádio Centenário (foto: Luiz Erbes/AGIF)

Outros jogos pela Série C

Quem desperdiçou a chance de ser líder foi o Maringá, que perdeu por 3 a 2 para o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Guilherme Cachoeira e Betão fizeram 2 a 0 para o time alagoano, e Negueba igualou para os paranaenses. Igor Bahia, que entrou no segundo tempo, fez o gol do desempate, encerrando uma invencibilidade de 13 jogos do time visitante.

O Botafogo-PB foi surpreendido pelo Floresta, na tarde deste domingo, e foi derrotado em casa por 3 a 2, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Thiaguinho, Jeam e Rubens marcaram para o time cearense, enquanto que Guilherme Santos e Luís Miguel descontaram para o Belo.

Em Londrina, o time da casa empatou por 1 a 1 com o Tombense, no estádio Vitorino Dias. Pablo abriu o placar para os paranaenses, e Rafael Silva, de pênalti, deixou tudo igual para os mineiros. O jogo ficou marcado pela substituição do árbitro, que saiu após levar uma bolada no rosto.