Juventus-SP faz melhor campanha em sete anos na 1ª fase em estreia como SAF

O Juventus-SP encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 com um resultado importante e histórico em sua temporada de reconstrução. Neste sábado (7), fora de casa, a equipe da Mooca venceu a Inter de Limeira por 2 a 1, no Estádio Major Levy Sobrinho, pela 15ª rodada da competição.

Com o resultado, o Moleque Travesso chegou aos 23 pontos e terminou a fase inicial na 7ª colocação, garantindo presença entre os oito melhores times do campeonato e avançando à segunda fase.

Além da classificação, a campanha representa um marco para o clube: é o melhor desempenho do Juventus na primeira fase da Série A2 nos últimos sete anos, justamente na primeira temporada sob gestão da SAF, que assumiu o futebol com o objetivo de recolocar o clube da Mooca entre os protagonistas do estado.

Com o encerramento da primeira fase, os oito melhores colocados avançam e são divididos em dois grupos de quatro equipes. Os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves, e os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, etapa que também define os dois clubes que conquistarão o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista.

Juventus-SP em reconstrução

A classificação reforça o momento de transformação vivido pelo clube. Em seu primeiro ano como SAF, o Juventus apostou em reorganização administrativa e fortalecimento do departamento de futebol para recolocar a equipe na briga por objetivos maiores.

Com a vaga garantida na segunda fase e a melhor campanha inicial desde 2019, o Moleque Travesso mantém vivo o sonho de retornar à elite do futebol paulista, algo que não acontece desde 2008.

Agora, o Juventus inicia a fase decisiva da Série A2 buscando dar mais um passo dentro de um projeto que pretende recolocar o tradicional clube da Mooca no cenário principal do futebol estadual.

Juventus-SP encerrou a primeira fase entre os oito melhores (Foto: SérgioH/Juventus)

Confira os grupos

Grupo 1

Água Santa (1º)

Ituano (3º)

Votuporanguense (6º)

XV de Piracicaba (8º)

Grupo 2

Ferroviária (2º)

São José (4º)

Sertãozinho (5º)

Juventus (7º)

