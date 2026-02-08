Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para encarar o Corinthians, na noite deste domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto marca o primeiro clássico entre os clubes na temporada.

Carlos Miguel será titular pela primeira vez com a camisa do Palmeiras em Itaquera, após deixar o Corinthians rumo ao futebol europeu. Gustavo Gómez e Murilo formam a dupla de zaga, com Khellven pela direita e Piquerez na esquerda.

O meio-campo terá Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio. Allan, Vitor Roque e Flaco López, artilheiro da equipe em 2025, com 25 gols, fecham a escalação do Palmeiras.

O volante Figueiredo, em transição física, o meio-campista Felipe Anderson, com entorse no tornozelo esquerdo, e o atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, são os desfalques para o clássico.

O Palmeiras chega para a partida ocupando a quarta colocação na tabela de classificação, com 12 pontos conquistados. Uma vitória fora de casa garante matematicamente o clube no mata-mata da competição com uma rodada de antecedência.

Flaco López e Vitor Roque serão titulares na escalação do Palmeiras para o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Bruno Rodrigues, Ramón Sosa, Lucas Evangelista, Luighi, Emiliano Martínez, Riquelme, Larson e Luis Pacheco.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

