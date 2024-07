Cara nova no Flu e jogador disputado por Flamengo e São Paulo: veja as últimas notícias do mercado nacional

Foto: Divulgação







Publicada em 22/07/2024 - 18:22 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho nas movimentações do mercado nacional, os clubes seguem se reforçando para a sequência da temporada. Nesta segunda-feira (22), algumas negociações sacudiram as equipes. Confira o resumo!

Fluminense anuncia a contratação do atacante Kevin Serna

O Fluminense anunciou a contratação do atacante Kevin Serna na tarde desta segunda-feira (22). Aos 26 anos, o atleta chegou do Alianza Lima, do Peru, para somar opções ao ataque comandado por Mano Menezes. O vínculo assinado no CT Carlos Castilho vai até dezembro de 2027.

Além de Marcos Antônio, São Paulo ainda busca três jogadores nesta janela de transferências

Perto de anunciar a contratação do volante Marcos Antônio, da Lazio, a diretoria do São Paulo segue trabalhando para contratar mais três reforços nesta janela de transferências: outro volante, um zagueiro e um lateral-esquerdo.

Landim sobre renovação de Flamengo com Gabigol

Nesta segunda-feira (22), o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim falou sobre impasse na negociação de renovação do Gabigol. Segundo o dirigente, a proposta do Rubro-Negro está na mesa e a decisão está nas mãos do jogador.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

