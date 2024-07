Goleador ex-Barcelona negocia com gigante da Série A

(JOSEP LAGO / AFP)







Publicada em 22/07/2024 - 12:55

Com a experiência de ter disputado duas Copas com a Seleção da Dinamarca, o atacante Martín Braithwaite está negociando com o Grêmio. Livre no mercado desde o fim de junho, ele acaba de ajudar o Espanyol a subir mais uma vez para a La Liga, a Série A do Campeonato Espanhol.

Aos 33 anos, o goleador defendeu o Barcelona entre 2020 e 2022, marcando 10 gols. Verdade que o Grêmio já extrapolou os limites permitidos para jogadores estrangeiros no grupo. São 10 atletas, enquanto a CBF só permite que nove assinem a súmula a cada partida.

Jogam no Tricolor Gaúcho os argentinos Marchesín, Kannemann, Pavón e Cristaldo, os uruguaios Carballo e Arezo, o paraguaio Villasanti, o venezuelano Soteldo, o colombiano Monsalve e o chileno Aravena. Braithwaite seria o 11° jogador.

O técnico Renato Portaluppi disse na coletiva logo após os 2 a 0 sobre o Vitória, no domingo (21), que o Grêmio está trazendo mais um jogador "de peso". Braithwaite chegou a renovar com o Espanyol, mas rescindiu duas horas depois do anúncio.

Até o fim de semana estava negociando com o Olympiakos da Grécia, mas não fechou contrato. O Grêmio seria o destino do dinamarquês. Pela Seleção da Dinamarca, foram 10 gols em 69 partidas.