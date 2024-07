Richard Ríos em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Rafaela Cardoso e Rafael Oliva • Publicada em 22/07/2024 - 11:59 • São Paulo (SP)

O destaque de Richard Ríos na Copa América dos Estados Unidos, e a consequente valorização no mercado internacional, não é ameaça para o Palmeiras. Essa é a leitura que o clube faz sobre a situação do jogador, que brilhou com a Colômbia, finalista da competição, e é alvo de especulações envolvendo gigantes da Europa.

Apesar de sondagens, a diretoria do Verdão não considera a venda do volante para esta janela, segundo apuração do Lance!. O planejamento é mantê-lo pelo menos até a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que está previsto para o meio de 2025.

Somado ao desejo de manutenção, o clube ainda tem outro fator que o protege do assédio. A multa rescisória de Richard Ríos está avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 604 milhões na cotação atual), valor que tranquiliza o Palmeiras nas negociações.

Ríos voltou dos Estados Unidos e já se reapresentou na Academia de Futebol. Nesta segunda-feira (22), o meio-campista participa dos treinamentos com os companheiros.

📋 ABEL CONTA COM O VOLANTE NO PALMEIRAS

Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira disse querer utilizá-lo nas próximas partidas. O jovem briga por posição com nomes como Aníbal Moreno, Zé Rafael e Gabriel Menino.

- 11 jogos seguidos, vai ser um de cada vez. Jogadores vão jogar a cada jogo. Recuperamos mais o Dudu, o Zé Rafael, que não jogavam há um tempo, o Ríos vai nos ajudar. Mas será um jogo de cada vez, fazendo alterações específicas em determinados jogos. Seja em casa ou fora, eliminatórios ou pontos corridos - afirmou o treinador.

🌎 DESTAQUE NA COPA AMÉRICA

As atuações do colombiano na Copa América foram positivas. Desde a estreia até a decisão, somou 451 minutos em seis jogos e contribuiu com um gol nas quartas de final, diante do Panamá. Seu desempenho fez com que o valor de mercado dobrasse para 10 milhões de euros (R$ 60,4 milhões), segundo o site Transfermarkt.

🔢 NÚMEROS SOFASCORE

Richard Ríos chegou ao Palmeiras em 2023, comprado junto ao Guarani por pouco mais de R$ 6 milhões. Desde então, foram 82 jogos, cinco gols e duas assistências. O meio-campista participou da conquista do Campeonato Brasileiro de 2023 e do Paulistão de 2024.

O volante esteve em campo em todas as sete rodadas do Brasileirão antes de embarcar para a disputa da Copa América. Dessas, foi titular em cinco e marcou um gol, contra o Vitória.

Nas vezes em que começou a partida como titular no Brasileirão, Ríos formou dupla no meio de campo ao lado de Aníbal Moreno, quatro vezes, e Gabriel Menino, uma vez.