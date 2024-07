Joia da base, volante está de saída do Fluminense

Foto: Mailson Santana/FFC







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 14:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Formado em Xerém, o volante Wallace, de 23 anos, está de saída do Fluminense. A informação é do jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor. Até o momento, Wallace atuou em uma partida pelo Fluminense na temporada.

O meio-campista fez a sua estreia pelos profissionais no ano de 2021. De lá pra cá, atuou por empréstimo em times como CRB e ABC. Ao todo, no time principal do clube da Laranjeiras, fez 3 jogos e distribuiu uma assistência.

Foto: Mailson Santana/FFC

Na reestreia de Thiago Silva, Fluminense vence o Cuiabá e deixa a lanterna do Brasileirão

O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0 neste domingo (21), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Brasileirão. Em jogo marcado pela reestreia de Thiago Silva, o único gol foi marcado por Kauã Elias no segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor chega a 11 pontos e à 19ª posição, deixando a lantena do Campeonato Brasileiro; o Dourado tem 17 e cai para a 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.

Kauã Elias comemora gol da vitória do Fluminense diante do Cuiabá (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)