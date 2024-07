Atur Jorge recalcula rota e pede reforços nesta janela de transferências (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 10:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo tendo gastado mais de R$ 200 milhões na temporada, o Botafogo segue quente no mercado de transferências. O clube negocia a contratação de Matheus Martins, da Udinese, e do Georgios Vagiannidis, do Panatinaikos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A ideia do técnico Artur Jorge era ter um elenco enxuto - algo que o Alvinegro tentou nos primeiros meses do ano - porém, ao vivenciar na prática a quantidade de jogos no calendário do futebol brasileiro, o português percebeu a necessidade de ter um elenco mais numeroso e, claro, de qualidade.

- Tenho uma ideia muito mais curta para trabalhar com jogadores dentro do elenco, mas precisamos nos adaptar aos contexto. Mas fiz os ajustes. Entendi que hoje precisamos de um pouco mais daquilo que eu tinha. Estamos fazendo esse reajuste, que terá mais entradas e saídas. Ajustes para criar, acima de tudo, mais competitividade, que é mais do que um número. Dessa forma conseguimos ter um grupo com exigência altíssima, com as três competições, mas equilibrado dentro da qualidade do treino no dia a dia, com todos os jogadores motivados com a possibilidade jogar. Faço esse ajuste ligeiramente em relação ao que era meu ideal número, mas sem ultrapassar muito - explicou em entrevista ao ge.

Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Aproveite para garantir a camisa mais queridinha do ano. Compre agora a camisa do Fogão de 2024! Quero comprar

Com a intenção de dar mais minutos, o Botafogo emprestou os jovens: Newton, Matías Segovia e Carlos Alberto. No entanto, o time sofreu com algumas lesões, e Artur Jorge se viu obrigado a fazer algumas improvisações no time e recorrer à base para completar o elenco.

O lateral direito grego, Vagiannidis, de 22 anos, é jogador do Panathinaikos, e foi indicação do próprio Arthur Jorge. O português enfrentou o time da Grécia, na fase preliminar da última Liga dos Campeões, quando ainda comandava o Braga. A diretoria e o núcleo de scout da SAF aprovaram o nome.

Matheus Martins, outro alvo do Botafogo, teve aprovação interna, visto que o atacante pode atuar nas três opções ofensivas - ponta direita, ponta esquerda e centro. Na temporada passada, atuou pelo Watford, da Inglaterra. As negociações estão em estágio avançado.

Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, na última rodada do Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A intenção do Botafogo é chegar forte nas três competições mais importantes do ano: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.