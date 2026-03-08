O Manaus foi eliminado do Campeonato Amazonense pelo Parintins nas cobranças de pênaltis, por 5 a 4, após empatar no tempo regulamentar por 1 a 1, neste sábado, no estádio Carlos Zamith, na capital do Amazonas. Porém, o jogo válido pela semifinal do 2° turno do estadual ficou marcado por um erro 'incomum' da arbitragem: o juiz Leonardo Chaul Paixão marcou pênalti na defesa - com as mãos - do goleiro do Manaus. A partida não tinha VAR.

O lance ocorreu aos 41 minutos da segunda etapa, o Manaus estava vencendo e se classificando para a final, já que era uma decisão em jogo único. Após cruzamento pela direita, Cadu, do Parintins, chutou em direção ao gol, o capitão do Manaus, Gutierrez, fez um movimento com o braço, a bola passou por ele e foi espalmada pelo goleiro Eugênio. Mas Leonardo Chaul Paixão assinalou a penalidade - que foi convertida pelos visitantes. O 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis. Na disputa, 5 a 4 para o Parintins e vaga garantida na final.

Revolta do presidente do Manaus

Após o jogo, em entrevista à TV A Crítica, o presidente do Manaus FC, Luis Mitoso, deu uma forte declaração contra o árbitro e a Federação Amazonense de Futebol.

-É lamentável, é um evento que vai ficar marcado negativamente para a história do futebol amazonense. Lamentável, eu acho que a presidência da federação (…) tem que tomar uma atitude. (…) Porque o que aconteceu hoje foi um roubo descarado, uma atitude inconsequente de um profissional que não está qualificado para apitar. (…) Eu acreditei na arbitragem. Ledo engano. Dei crédito e fui garfado horrorosamente aqui. Lamentável toda essa confusão. Todo esse problema tem um nome: Federação Amazonense de Futebol, ela é responsável por tudo que está acontecendo aqui.

Até o momento, a Federação Amazonense não deu nenhuma declaração sobre o caso em seus canais de comunicação e nem publicou a súmula da partida no site oficial.

Lance ocorreu aos 41 minutos da segunda etapa (Foto: Reprodução/Internet)

