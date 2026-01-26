A primeira fase do Campeonato Paranaense de 2026 se encerrou no final de semana, com todos os jogos no sábado (24). Oito times avançaram às quartas de final, enquanto quatro disputarão o Torneio da Morte para evitar o rebaixamento.

Após seis partidas, o Londrina terminou na liderança do Grupo A, com 14 pontos. Foz do Iguaçu ficou em segundo, com 11, enquanto Athletico e São Joseense fecharam o G-4, ambos com 10. Maringá, com oito, e FC Cascavel, com seis, foram para o grupo de descenso.

No Grupo B, o Azuriz encerrou na primeira posição, com 11 pontos. Coritiba ficou logo atrás, com oito, além de Cianorte (sete) e Operário-PR (seis) também avançarem. Andraus, com quatro, e Galo Maringá, com três, jogarão a competição contra a queda.

Quartas de final do Campeonato Paranaense 2026

Ida

Cianorte x Coritiba: sábado (31), às 16h, no Albino Turbay

São Joseense x Londrina: domingo (1), às 16h, no Couto Pereira

Operário-PR x Azuriz: domingo (1), às 18h30, no Germano Krüger

Athletico x Foz do Iguaçu: terça-feira (3), às 20h, na Arena da Baixada

Volta

Foz do Iguaçu x Athletico: sábado (7), às 16h, no ABC

Londrina x São Joseense: sábado (7), às 18h30, no Estádio do Café

Coritiba x Cianorte: domingo (8), às 18h30, no Couto Pereira

Azuriz x Operário-PR: domingo (8), às 18h30, no Os Pioneiros

Torneio da Morte do Campeonato Paranaense 2026

Ida

Galo Maringá x Maringá: domingo (1), às 18h30, no Willie Davids

Andraus x FC Cascavel: quarta-feira (4), às 19h, a definir

Volta

Maringá x Galo Maringá: sábado (7), 20h, no Willie Davids

FC Cascavel x Andraus: quarta-feira (11), 19h, no Olímpico Regional

O formato do Campeonato Paranaense 2026

Os times foram divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

Onde assistir o Campeonato Paranaense 2026

O Paranaense tem dois players para a transmissão desta temporada. O canal Goat (streaming gratuito) substitui a Nsports e passa todas as partidas. Já a RIC Record (tv aberta), pelo segundo ano consecutivo, transmite um jogo aos sábados, 16h, assim como a Paraná Turismo (tv aberta) passa um confronto nas quartas-feiras, 20h.

