O Campeonato Mineiro 2025 deu a largada neste sábado com duas partidas, uma delas na capital. O Athletic Club venceu o Pouso Alegre fora de casa por 1 a 0, e o atacante Welinton Torrão foi o autor do primeiro gol da competição. No outro jogo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, já que o Itabirito não conseguiu adaptar seu estádio Campo do Usina Esperança às exigências do regulamento da competição, o Betim venceu por 1 a 0, gol de Diego Jardel.

No Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi, conhecido como "Manduzão", em Pouso Alegre, o Athletic Club, time da cidade de São João del Rei, derrotou o time que leva o nome da cidade por 1 a 0. O autor do primeiro gol do Campeonato Mineiro 2025 foi o atacannte Welinton Torrão, de cabeça, aos 29 minutos da etapa final. O Athletic vai disputar a Série B do Brasileirão este ano pela primeira vez.

No Independência, o Betim levou a melhor sobre o Itabirito e estreou com triunfo por 1 a 0. Diego Jardel marcou o único gol do jogo no primeiro minuto do segundo tempo, após receber passe de João Diogo.

Próximos jogos do Campeonato Mineiro

Neste domingo, a primeira rodada é completada com mais quatro partidas. Logo pela manhã, às 10h (de Brasília), o Democrata de Governador Valadares recebe o Villa Nova, no José Mammoud Abbas, conhecido também por Mamudão. Logo depois, às 11h, o time alternativo do Atlético-MG visita o novato Aymorés, time da cidade de Ubá que participa da primeira divisão mineira pela primeira vez em sua história, no estádio Paulo Paschoalino.

De noite, às 20h, é a vez do Cruzeiro receber o Tombense, no Mineirão, também com uma equipe cheia de reservas. E fechando a rodada de abertura, às 21h, o América-MG vai ao estádio Parque do Sabiá enfrentar o Uberlândia.