Atitude de Hulk com a torcida do Cruzeiro viraliza na web; confira

Atlético-MG e Cruzeiro protagonizaram um empate sem gols, neste sábado (18), em Orlando, nos Estados Unidos, pela FC Series. O confronto entre as equipes foi marcado por muita confusão e provocação de ambos os lados. Um fato que viralizou nas redes sociais foi uma interação do atacante Hulk com a torcida rival.

O camisa 7 do Alvinegro deixou o gramado aos 39 minutos do primeiro tempo. Ao deixar o campo, Hulk se aproximou do setor onde a torcida do Cruzeiro se consentrava dentro do estádio Inter & Co Stadium. O contato do jogador com os torcedores foi marcado por provocações.

Na interação, enquanto os cruzeirenses vaiavam e xingavam o atacante, ele retribuiu mandando um beijo em direção a arquibancada. A ação do jogador levou alguns internautas à loucura. Nas redes sociais, alguns torcedores do Atlético-MG comemoraram o gesto e debocharam do rival.

FC Series

Cruzeiro e Atlético-MG realizam a pré-temporada do ano de 2025 nos Estados Unidos. Ambas as equipes disputam o torneio FC Series, junto com São Paulo, Flamengo e Orlando FC. O jogo inaugural do torneio aconteceu no último dia 15 de janeiro, entre Cabuloso e São Paulo. A competição se estende até o dia 25 de janeiro.