Campeonato Mineiro 2025: Guia Lance! traz todas as informações

O Campeonato Mineiro de 2025 começa neste fim de semana, de certa forma, ofuscado pelo clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro neste sábado (18), em Orlando (EUA), pela FC Series. Dois jogos serão disputados neste sábado (18): Pouso Alegre x Athletic, às 17h, em Pouso Alegre, e Itabirito x Betim, às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte. A segunda partida da final será realizada em 15 de março.

A forma de disputa tem pequenas alterações em relação à do ano passado. Os 12 participantes estão divididos em três grupos, e cada equipe enfrenta somente os integrantes das outras chaves. Assim, serão oito jogos na primeira fase. O campeão de cada grupo e uma quarta equipe de melhor campanha se classificam para a semifinal.

A novidade começa aí: na semifinal e na final, não haverá vantagem para o time de melhor campanha, como nos anos anteriores. Em caso de empate em pontos e saldo de gols, após os jogos de ida e volta, o classificado será conhecido numa disputa de pênaltis – inclusive o campeão mineiro de 2025 pode ser conhecido dessa maneira.

Também não haverá mais o triangular para apontar os dois rebaixados para o Módulo II, como é conhecida a segunda divisão mineira. Os dois clubes de pior desempenho geral na primeira fase serão rebaixados.

A TV Globo adquiriu os direitos de transmissão do Mineiro de 2025 e vai exibir jogos na TV aberta, no canal Sportv e no Premiere (aqui somente as partidas de América, Atlético-MG e Cruzeiro e a fase final da competição). Todos os jogos terão o recurso do VAR, e a competição não tem nenhuma premiação prevista de acordo com a colocação final.

Sete dos 12 participantes do Mineiro são SAF

Uma curiosidade envolvendo o Mineiro de 2025 é que a maioria dos participantes são Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Sete clubes já adotaram o novo sistema de administração do futebol brasileiro: Cruzeiro, Atlético-MG, América (que ainda não tem um investidor definido), Athetic, Betim, Itabirito e Pouso Alegre.

Outras quatro equipes estão com processos de transformação em andamento, em diferentes etapas: Villa Nova, Uberlândia, Democrata-GV e Aymorés. E o Tombense é clube-empresa desde 1998, administrado pela Brazil Soccer, do empresário Eduardo Uram.

Galeria dos campeões mineiros

Atlético-MG: 49

Cruzeiro: 39

América: 16

Villa Nova: 5

Siderúrgica: 2

Ipatinga: 1

Caldense: 1

Primeira rodada do Mineiro

18/1 – 17h – Pouso Alegre x Athletic – Estádio Manduzão

18/1 – 19h – Itabirito x Betim – Independência

19/1 – 10h – Democrata-GV x Villa Nova – Estádio Mamudão

19/1 – 11h – Aymorés x Atlético-MG - Estádio Paulo Paschoalino

19/1 – 20h – Cruzeiro x Tombense – Mineirão

19/1 – 21h – Uberlândia x América – Parque do Sabiá

Veja os grupos do Mineiro de 2025:

Grupo A: Atlético-MG, Betim, Tombense e Uberlândia

Atlético-MG

Atacante Hulk é o destaque do Atlético-MG para o Campeonato Mineiro de 2025 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Campeão desde 2020, o Atlético-MG busca repetir o hexacampeonato conquistado de 1978 a 1983. Para isso, conta com o técnico Cuca, o mais vitorioso da história do clube. Ganhou o Mineiro em 2021, e a Libertadores de 2013, o Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021. O destaque da equipe continua sendo o atacante Hulk, no Galo desde 2021. O clube manteve no grupo jogadores importantes nas campanhas recentes como o goleiro Everson, o lateral Guilherme Arana e o meia Gustavo Scarpa. Quatro reforços já foram contratados: os volantes Gabriel Menino e Patrick, ex-Palmeiras, o lateral Natanael, ex-Coritiba, e o atacante Júnior Santos, ex-Botafogo. E a diretoria continua trabalhando em busca de novos jogadores para a temporada 2025. Deixaram o clube nesta janela de transferência o atacante Paulinho, os argentinos Zaracho e Battaglia e Vargas, Mariano, Alan Kardec, Maurício Lemos e Matheus Mendes.

Betim

Campeão do Módulo II de 2024, o Betim estreia na primeira divisão mineira sob o comando do técnico Alex Nascif. O Time da Cidade, como é conhecido, conta com a experiência do volante Fillipe Soutto, ex-Atlético-MG, e do atacante Paulo Henrique, remanescente do título da segunda divisão. Outros nomes conhecidos são o zagueiro Weverton e o meia Marco Antônio, ex-Cruzeiro. A casa da equipe é a Arena Vera Cruz, em Betim, mas os jogos contra América e Villa Nova serão na Arena Independência.

Tombense

O Gavião Carcará espera voltar à semifinal do Mineiro (no ano passado, foi eliminado pelo Cruzeiro) e, para isso, passou por grande reformulação. O técnico Raul Cabral contará com jogadores conhecidos como os atacantes João Pedro e Douglas Coutinho, ambos ex-Cruzeiro.

Uberlândia

O Periquito tenta recuperar o prestígio que teve nas décadas de 1970 e 1980 – a melhor colocação nos últimos anos foi o sexto lugar em 2020. A equipe será dirigida pelo técnico Paulo Roberto e conta com a experiência do goleiro Thiago Braga, de 40 anos.

Grupo B: América, Athletic, Democrata-GV e Itabirito

América

O Coelho, que não conquista o Mineiro desde 2016, passou por muitas mudanças em relação à temporada passada. Quinze jogadores deixaram o clube, como o ex-capitão Juninho, o zagueiro Éder e o atacante Felipe Azevedo. As contratações foram modestas: o goleiro Matheus Mendes, os meio-campistas Cauan Barros e Miquéias e os atacantes Figueiredo e David Lopes. O clube aposta no rejuvenescimento do grupo, a começar pelo comando técnico. O time será dirigido por William Batista, com experiência em categorias de base do próprio América, de Vasco e Bragantino. Cinco jogadores do Sub-20 foram promovidos: o zagueiro Rafa Barcelos, o lateral-direito Samuel Alves, o lateral-esquerdo Paulinho e os meio-campistas Kauan Diniz e Thauan Willians. Para ajudar a garotada, há remanescentes do ano passado, como o zagueiro Ricardo Silva, o volante Alê e o meia Benítez.

Athletic

Natural de São João del Rey, Thiago Galhardo reforça o Athletic no Mineiro 2025 (Foto: Mateus Lotif / Fortaleza)

O Esquadrão de Aço, de São João del Rey, se firmou como a maior força do interior do ehstado nos últimos anos. Novamente sob o comando do técnico Roger Silva, ex-jogador do Botafogo, o Athletic conta com ex-atletas de Atlético-MG e Cruzeiro, como o zagueiro Sidimar, o lateral-direito Wesley Gasolina e o atacante Welinton Torrão e acertou com o atacante Thiago Gallhardo, ex-Fortaleza e Internacional, natural da cidade. Nas primeiras rodadas, a equipe não poderá usar a Arena Sicredi, que passa por reformas. Vai enfrentar o Cruzeiro no Mané Garrincha, em Brasília, e usar também o Melão, em Varginha.

Democrata-GV

Na temporada passada, a Pantera escapou da queda para o Módulo II ao terminar em primeiro lugar no triangular do rebaixamento. Agora, a torcida espera uma campanha mais tranquila. O time será dirigido pelo técnico Wladimir Araújo e tem como jogador mais experiente o zagueiro Lula, de 32 anos, formado pelo América e com passagem por Seleção Brasileira de base.

Itabirito

Pelo segundo ano consecutivo no Módulo I, o Galo do Mato se prepara também para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. O atacante Jô, ex-Atlético-MG e Corinthians, é o principal nome da equipe, que tem ainda outro atacante famoso, Luan, ex-Palmeiras e Cruzeiro. O volante Serginho, ex-Atlético-MG, também faz parte do grupo, dirigido pelo técnico Cícero Júnior. O Itabirito vai mandar seus jogos na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Grupo C: Cruzeiro, Aymorés, Pouso Alegre e Villa Nova

Cruzeiro

Atacante Gabigol foi a grande contratação do Cruzeiro para a temporada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, investiu pesado nessa janela de transferências para fazer o clube voltar a conquistar títulos, a começar pelo Mineiro, que a Raposa não vence desde 2019 – a última taça levantada foi a Série B do Brasileiro em 2022. Nove jogadores chegaram à Toca da Raposa, aumentando a confiança do torcedor celeste: os atacante Gabigol (ex-Flamengo), Dudu (ex-Palmeiras), Bolasie (ex-Criciúma) e Marquinhos (ex-Arsenal, da Inglaterra), o volante Christian (ex-Athletico-PR), os meias Eduardo (ex-Botafogo) e Rodriguinho (ex-América), o zagueiro Fabrício Bruno (ex-Flamengo) e o lateral Fagner (ex-Corinthians). Destaques da temporada passada continuaram na Toca: o goleiro Cássio, os laterais William e Marlon e os meias Matheus Henrique e Matheus Pereira. Quem também permaneceu foi o técnico Fernando Diniz, apesar do mau desempenho em 2024: apenas três vitórias em 15 partidas.

Aymorés

Estreante na primeira divisão do Campeonato Mineiro, após ter sido vice-campeão do módulo II do ano passado, a equipe de Ubá, fundada em 1926, será comandada pelo técnico Luciano Quadros. O departamento de futebol é comandado pelos ex-jogadores Wellington Paulo e Mancini. A estreia será contra o Atlético-MG em casa, no Estádio Paulo Paschoalino.

Pouso Alegre

O Dragão do Sul de Minas é mais uma SAF do futebol mineiro. A mudança foi aprovada em outubro passado, e o dono é o empresário César Godoy, com experiência também no Athletic e que promete investimento de R$ 20 milhões nos próximos 10 anos. O técnico é Igor Guerra, e o time conta com o volante paraguaio Fernando Martínez, de 30 anos.

Villa Nova

Em avançado processo para se transformar em SAF, o Leão do Bonfim será comandado pelo experiente técnico Ricardo Drubscky. Entre os reforços contratados para a temporada estão o lateral-direito Norberto, ex-Cruzeiro e América, e o atacante Vinícius Tanque, ex-Botafogo.