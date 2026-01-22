menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo vai enfrentar o Fluminense com força máxima? Confira o planejamento

Rubro-Negro vem de vitória em cima do Vasco

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
15:53
Flamengo x Fluminense em 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
imagem cameraFlamengo x Fluminense em 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 na noite de quarta-feira (21), em partida que marcou o retorno do time principal. Por conta dos resultados ruins nos três primeiros jogos com a equipe sub-20, o departamento de futebol rubro-negro optou por antecipar a estreia dos titulares. Com o triunfo diante do time de São Januário e com a situação na classificação do Carioca mais tranquila, o clube seguirá com o mesmo planejamento para o clássico com o Fluminense? O Lance! explica para você.

Inicialmente, a estreia do time principal aconteceria apenas na partida contra o São Paulo, pela 1ª rodada do Brasileirão. Entretanto, com o Flamengo na lanterna do Grupo B, com apenas um ponto, a decisão foi ir com força máxima para enfrentar o Vasco. O objetivo foi conquistado, com uma atuação de gala no Maracanã. O Rubro-Negro subiu para a terceira posição, agora com quatro pontos.

O planejamento, agora, é por permanecer com o time principal nas próximas rodadas. Ou seja, com força máxima para o clássico com o Fluminense.

Time do Flamengo antes de enfrentar o Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)
Jogadores do Flamengo no clássico com o Vasco (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

É importante ressaltar que alguns jogadores do elenco ainda não estão à disposição. Contra o Vasco, Arrascaeta, Danilo e Jorginho, por exemplo, não foram relacionados. Esses nomes serão avaliados diariamente no Ninho do Urubu. Assim, atletas do sub-20, como Guilherme, Iago e Pablo Lúcio, seguirão sendo utilizados.

Flamengo terá sequência pesada nos próximos dias

Após o jogo contra o Fluminense, o Flamengo terá três jogos seguidos contra outros times grandes do futebol brasileiro. O primeiro será contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 28 de janeiro. Posteriormente, encara o Corinthans, em Brasília, pela decisão da Supercopa do Brasil. Três dias depois recebe o Internacional no Maracanã, também pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

DataJogoCompetição

25/01

Fluminense x Flamengo

Campeonato Carioca

28/01

São Paulo x Flamengo

Brasileirão

1/02

Flamengo x Corinthians

Supercopa do Brasil

4/02

Flamengo x Internacional

Brasileirão

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

  Matéria
