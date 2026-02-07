Lucas Paquetá vira assunto durante jogo do Flamengo: 'Para sempre'

O meia Lucas Paquetá, do Flamengo, teve seu nome muito comentado nas redes sociais, na noite deste sábado (7), durante o jogo entre o Rubro-Negro e o Sampaio Corrêa. Até aqui, melhor para o Mengão, que vence por 2 a 1.

Pela segunda vez consecutiva, Paquetá começa o jogo como titular do Flamengo. Pelo Cariocão, o jogador foi escalado no meio-campo, e o desempenho chamou atenção dos torcedores. No segundo gol, o meia achou um belo passe para Samuel Lino, que deu a assistência para Pedro.

Nas redes sociais, o desempenho de Lucas Paquetá em Flamengo x Sampaio Corrêa repercutiu demais. Veja os comentários abaixo:

Flamengo x Sampaio Corrêa no Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja comentários sobre Lucas Paquetá

Escalação do Flamengo para pegar o Sampaio Côrrea

O Flamengo joga a vida no Campeonato Carioca na noite deste sábado (7). Para o confronto contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, às 21h (de Brasília), o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares, como Rossi e Arrascaeta. Assim, o Rubro-Negro, que precisa vencer e torcer por outros resultados, entra em campo com o time modificado para Flamengo x Sampaio Corrêa.

A escalação do Flamengo para enfrentar o Sampaio Corrêa é a seguite: Andrew; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O Flamengo informou que Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Allan e Arrascaeta, que não foram relacionados para o jogo, realizaram treinamento no Ninho do Urubu na manhã deste sábado. Além disso, Jorginho, Luiz Araújo e Saúl, no departamento médico, também estão fora.

Para garantir a vaga para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer por pelo menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Em relação aos dois primeiros rivais, o time rubro-negro também precisará tirar uma diferença no saldo de gols.

