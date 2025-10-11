Bruno Rodrigues marca em goleada sobre o Juventude, e Palmeiras abre vantagem na ponta do Brasileirão
Camisa 11 foi titular pela primeira vez após graves lesões nos joelhos e foi peça importante na vitória do Verdão
- Matéria
- Mais Notícias
Segue o líder! Em meio aos vários desfalques, o Palmeiras superou as dificuldades e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro ao golear o Juventude, por 4 a 1, na noite deste sábado (11), no Allianz Parque, em rodada atrasada da competição. Os gols foram marcados por Raphael Veiga, Bruno Rodrigues - em comemoração emocionante -, Bruno Fuchs e Felipe Anderson. Rodrigo Sam diminuiu no fim do duelo.
Relacionadas
- Palmeiras
Palmeiras terá que superar lista de desfalques para abrir vantagem na ponta do Brasileirão
Palmeiras11/10/2025
- Palmeiras
No Allianz, Palmeiras encerra preparação para pegar o Juventude; veja provável escalação
Palmeiras10/10/2025
- Palmeiras
Luighi pode voltar a ganhar chance no Palmeiras após quase dois meses
Palmeiras10/10/2025
O resultado fez a equipe de Abel Ferreira chegar aos 58 pontos e abrir três de distância do Flamengo, segundo colocado. Já o Juventude segue na penúltima colocação, em situação complicada, com apenas 23 pontos.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Como foi o jogo?
O técnico Abel Ferreira escalou um time com muitas mudanças, a começar pelo esquema tático com três zagueiros. Com a série de desfalques, o treinado não teve outra opção a não ser alterar o time, que teve pela primeira vez Bruno Rodrigues entre os titulares. Recuperado de graves lesões nos dois joelhos, o camisa 11 havia, até então, disputado dois jogos, mas por pouco tempo cada um.
Como já era esperado, o Palmeiras foi para cima desde os primeiros minutos de jogo, e Bruno Rodrigues teve a primeira chance no ataque, mas acabou travado. Aos 12 minutos, Felipe Anderson recebeu passe na área e na disputa com Abner, caiu. O árbitro marcou pênalti, mas na revisão do VAR, anulou.
Aos 15, a primeira chegada do adversário, mas Marcelo Hermes mandou para fora. Na sequência, Piquerez recebeu passe na medida de Bruno Rodrigues e arrematou com perigo, obrigando Jandrei a mandar para escanteio. Aos 21 foi a vez de Andreas Pereira arriscar de longe e mandar para fora.
O esquema tático de Abel Ferreira dava certo. Normalmente, Felipe Anderson, Mauricio e Raphael Veiga formavam a linha de três, enquanto Bruno Rodrigues ficava mais à frente. E as principais jogadas passavam por pelo menos dois deles. E, de tanto tentar, aos 26 saiu o gol.
Felipe Anderson recebeu na entrada da área e bateu para o gol, a bola desviou e sobrou nos pés de Raphael Veiga, que dominou e fuzilou o goleiro para abrir o placar no Allianz Parque. Mesmo depois de marcar o primeiro, o Verdão seguiu pressionando o adversário para ir para o intervalo com vantagem maior no marcador. E gol saiu da maneira mais especial: com Bruno Rodrigues.
Bruno Rodrigues marca pelo Palmeiras após graves lesões
Felipe Anderson virou o jogo da direita para a esquerda, e Maurício ajeitou a bola para Bruno Rodrigues, que cabeceou. Jandrei vacilou e viu a bola entrar em sua meta. Na comemoração emocionante do camisa 11, que sofreu duas graves lesões, ele se agachou e beijou os dois joelhos. Na sequência, todo o elenco, titular e reserva, comemorou com o jogador, que foi no banco de reservas abraçar a comissão técnica.
Na volta do intervalo, o Palmeiras voltou sem alterações e precisou de apenas três minutos para marcar mais um. Bruno Rodrigues fez boa jogada pela esquerda e deixou com Raphael Veiga na linha de fundo. O meia cruzou na medida para a área, na cabeça de Bruno Fuchs, que cabecou para o chão para fazer ampliar.
Aos 10, Felipe Anderson fez o quarto do Verdão. Em ótimo contra-ataque, Maurício recebeu passe de Veiga na medida e avançou na ponta direita antes de cruzar rasteiro. O camisa 7 apareceu na área para estufar a rede. Aos 30, o Juventude diminuiu com Rodrigo Sam, mas o placar já estava definido.
O que vem por aí?
O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (15) para enfrentar o RB Bragantino, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Juventude, por sua vez, vai encarar o Fluminense, na quinta-feira (16), no Maracanã, às 21h30.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 4 X 1 JUVENTUDE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
🥅 Gols: Raphael Veiga (26'/1°T) (1 x 0), Bruno Rodrigues (43'/1°T) (2 x 0), Bruno Fuchs (3'/2°T) (3 x 0), Felipe Anderson (10'/2°T) (4 x 0); Rodrigo Sam (30'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Micael (PAL); Rodrigo Sam e Alan Ruschel (JUV)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES);
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton, Giay, Micael, Murilo, Bruno Fuchs (Allan) e Piquerez; Andreas Pereira (Luis Pacheco), Felipe Anderson (Erick Belé) e Mauricio; Raphael Veiga (Jefté) e Bruno Rodrigues (Luighi).
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Reginaldo (Rafael Bilu), Abner (Peixoto), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Igor Formiga e Sforza (Nenê); Ênio (Gabriel Taliari) e Gilberto.
- Matéria
- Mais Notícias