Palmeiras terá que superar lista de desfalques para abrir vantagem na ponta do Brasileirão

A liderança nesta rodada está garantida, já que o Palmeiras entra em campo para disputar contra o Juventude uma partida atrasada válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diferença na ponta da tabela, no entanto, pode aumentar neste sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, mas, para isso. o time comandado por Abel Ferreira precisará se reinventar em razão da série de desfalques na Data Fifa.

Ao todo, serão dez ausências, com baixas principalmente no ataque, setor em que apenas Bruno Rodrigues e Luighi estarão disponíveis. O treinador, claro, pode e deve improvisar no setor ofensivo, já que o atacante se recuperou recentemente de duas graves lesões nos joelhos, que o tiraram de campo por quase 600 dias. Desde que voltou, Bruno Rodrigues disputou apenas duas partidas e ficou em campo por cerca de 15 minutos em cada uma delas.

O jovem Luighi, por sua vez, pode até começar a partida entre os titulares, e deve inclusive atuar ao lado do experiente Raphael Veiga, que possivelmente atuará mais avanlado do que sua posição de origem. Caso seja ausência confirmada no meio-campo, Allan deve entrar no lugar do camisa 23 para atuar junto de Andreas Pereira, Felipe Anderson e Mauricio.

Os três pontos nesta rodada são fundamentais para o Palmeiras, que briga rodada a rodada pelo título da competição. Atualmente, o Alviverde tem 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente pelo critério de desempate. É importante abrir a vantagem nesta noite, já que em breve, no próximo dia 19, haverá um confronto direto entre paulistas e cariocas.

Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:

Vitor Roque (suspenso)

Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)

Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)

Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)

Flaco López (convocado pela Argentina)

Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)

Paulinho (lesionado)

Lucas Evangelista (lesionado)

Khellven (lesionado)

Ramón Sosa (lesionado)

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).

