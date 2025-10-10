Luighi pode voltar a ganhar chance no Palmeiras após quase dois meses

O atacante Luighi pode voltar a ganhar chances com Abel Ferreira após quase dois meses. Com a série de desfalques do Palmeiras, principalmente no ataque, o jovem pode ser a principal opção da comissão técnica no setor em partida contra o Juventude, marcada para este sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que Luighi atuou pelo time profissional foi no dia 17 de agosto, na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante entrou na vaga de Flaco López aos 20 minutos do segundo tempo.

Apesar de não ter ganhado novas chances com Abel Ferreira desde então, o jovem foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para disputar a Copa do Mundo da categoria, no Chile, e retornou nesta semana após a eliminação do Brasil no torneio.

Caso inicie o jogo entre os titulares, Luighi terá a chance de mostrar ainda mais trabalho. A última vez em que o atacante teve essa oportunidade entre os 11 foi pela 18ª rodada, no dia 3 de agosto, no empate por 2 a 2 com o Vitória.

Além de Luighi, pelo menos outros três jogadores devem compor o desfalcado elenco nesta Data Fifa: os meias Coutinho e Erick Belé, além do lateral-direito Gilberto. Eles também estavam com a delegação brasileira até o último final de semana. No ataque, apenas Bruno Rodrigues estará à disposição de Abel Ferreira.

O Palmeiras é o atual líder do Brasileirão com 55 pontos e pode aumentar a vantagem para os concorrentes caso vença nesta rodada atrasada.

