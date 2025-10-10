menu hamburguer
Palmeiras

No Allianz, Palmeiras encerra preparação para pegar o Juventude; veja provável escalação

Duelo atrasado pela 12ª rodada está marcado para este sábado (11), no Allianz Parque

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 10/10/2025
19:21
(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
Sob a forte chuva que caía na capital paulista, o Palmeiras encerrou sua preparação para receber o Juventude neste sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como vem sendo de costume na véspera da partida, o elenco de Abel Ferreira fez o último treino na arena palmeirense.

➡️ Luighi pode voltar a ganhar chance no Palmeiras após quase dois meses

A comissão técnica de Abel Ferreira comandou uma atividade tática no estádio. Na sequência, houve um recreativo e, por fim, aprimoramento de bolas paradas e cobranças de faltas e pênaltis. Khellven, Paulinho, Lucas Evangelista e Ramón Sosa cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance no centro de excelência.

Depois da movimentação, o meio-campista Andreas Pereira falou sobre a semana de treinos visando a equipe gaúcha.

- Foi importante, pudemos trabalhar os detalhes, o que estava faltando. Deu para melhorar muitas coisas, principalmente nesse calendário com muitos jogos. Foi bom para ajustar os detalhes e fazermos um bom jogo - disse o camisa 8, que comentou também sobre as atividades de véspera no Allianz Parque.

- Muito bom treinar no Allianz para nos acostumarmos, nos aclimatizarmos ao estádio. Já estávamos fazendo alguns treinos aqui e estamos ganhando os jogos. Se Deus quiser, espero que continue amanhã também com vitória - destacou.

O jogador de 29 anos, que soma sete partidas e dois gols com a camisa do Verdão, conta com o apoio da torcida que canta e vibra para o clube aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão – atualmente, o Palmeiras soma 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente no número de vitórias.

- Jogo muito importante para manter a liderança. Com certeza, com o apoio de toda a torcida, vamos fazer um grande jogo amanhã - concluiu.

➡️ Palmeiras renova com joia de 17 anos e define multa milionária; veja detalhes

Provável escalação do Palmeiras:

Weverton, Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

