Bruno Rodrigues celebra ‘reestreia’ pelo Palmeiras: ‘Foi um momento difícil’

O retorno de Bruno Rodrigues ao Palmeiras foi bastante celebrado pela comissão técnica e pelos companheiros de equipe. O atacante esteve em campo por 15 minutos na vitória do Verdão por 4 a 1 sobre o Internacional, no Allianz Parque, no último sábado (13), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Bruno voltou a atuar após quase 600 dias afastado, período em que se recuperou de duas graves lesões no joelho. O jogador foi anunciado pelo Palmeiras em janeiro deste ano e tem contrato válido até o fim de 2028. Na última temporada, foi um dos destaques do Cruzeiro.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo (14), na Academia de Futebol. O elenco iniciou a preparação para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate, da Argentina, na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

continua após a publicidade

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram o cronograma regenerativo na academia e na sala de recovery e neurociência. O restante do grupo foi a campo para a disputa de um jogo com dois tempos de 20 minutos com presença de algumas Crias da Academia.

A reestreia:

O atacante Bruno Rodrigues, que voltou a atuar pelo Palmeiras após recuperar-se de uma cirurgia no joelho esquerdo, admitiu que a vitória teve um gosto especial.

continua após a publicidade

O camisa 11 entrou no lugar de Vitor Roque aos 34 minutos do segundo tempo e quase marcou em uma tentativa de cobertura. Bruno não atuava em uma partida oficial desde janeiro de 2024, quando enfrentou a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

— Como eu falei para os meus companheiros no vestiário, para mim foi como se fosse meu primeiro jogo como profissional. Por tudo que eu passei, foi um momento muito especial da minha carreira. Muito feliz de verdade, quase fiz um gol, mas é tudo no momento certo. O importante foi reestrear com essa camisa. Só tenho de agradecer a todo mundo no clube - afirmou Bruno Rodrigues.

➡️Em grande fase no Palmeiras, Vitor Roque comenta possível chance na Seleção Brasileira

O atacante Bruno Rodrigues durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/ Palmeiras)

O retorno de Bruno Rodrigues ao Palmeiras foi celebrado pela comissão técnica e pelos companheiros. O camisa 11 entrou no lugar de Vitor Roque aos 34 minutos do segundo tempo na vitória do Verdão por 4 a 1 sobre o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno não atuava em uma partida oficial desde janeiro de 2024, quando enfrentou a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

Após o apito final, o elenco abraçou o atacante e comemorou junto a ele o retorno aos gramados.

— Sou tranquilo, respeito todo mundo. Sei a hora certa de brincar, de cobrar. Esse carinho que eles demonstraram por mim é muito fruto do meu trabalho também, a recuperação, por tudo que eu passei aqui no clube. Foi um momento difícil para mim, eles estavam comigo, viram minha evolução no dia a dia. Só tenho que agradecer o carinho dos meus companheiros e o mais importante foi estar em campo, me sentir bem, confiante. Agora é só esperar outras oportunidades com o professor Abel — destacou Bruno.

O jogador quase marcou em uma tentativa de cobertura, mas considerou o momento como especial em sua carreira:

— Como eu falei para os meus companheiros no vestiário, para mim foi como se fosse meu primeiro jogo como profissional. Por tudo que eu passei, foi um momento muito especial da minha carreira. Muito feliz de verdade, quase fiz um gol, mas é tudo no momento certo. O importante foi reestrear com essa camisa. Só tenho de agradecer a todo mundo no clube — explicou.

Bruno Rodrigues também comentou sobre a preparação do Palmeiras para as quartas de final da Libertadores, competição em que o clube é recordista brasileiro, ao lado do São Paulo, com 13 participações nesta fase:

— O grupo está focado, fizemos um grande jogo ontem e treinamos hoje focados na quarta-feira, para chegar lá e fazer um grande jogo. Sabemos que são duas partidas, ida e volta, então é buscar lá um resultado positivo — finalizou o atacante.