Auxiliar de Abel revela período conturbado de Flaco López no Palmeiras e elogia volta por cima

João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira, que esteve à frente do Palmeiras na goleada sobre o Internacional, por 4 a 1, no Allianz Parque, abriu o coração e revelou momentos conturbados do atacante Flaco López no clube. O argentino vem com boas apresentações recentemente, mas durante sua trajetória no Verdão o jogador passou por momentos de instabilidade com direito a multas.

continua após a publicidade

➡️ Análise: Ataque letal de Abel Ferreira pode salvar temporada do Palmeiras

- O Flaco López é um exemplo claro da paciência que é preciso ter por parte de um clube formador. Chegou com 21 anos da Argentina, passou por dificuldades familiares, chegou em um elenco vencedor, que sabia o que era ganhar. Com 21 anos percebeu que tinha muita coisa para aprender. Ele está em um clube como o Palmeiras. Para quem quer ganhar tudo aqui no Brasil, é difícil ter essa paciência, esperar que o jogador passe por muitos erros, e o Flaco passou por muitos erros - disse João Martins.

O camisa 42 foi contratado como uma das grandes promessas do futebol argentino, em 2022, e demorou a cair nas graças do torcedor palmeirense. No entanto, o apoio que recebeu da comissão técnica foi fundamental para a evolução física e mental do jogador, como conta João Martins.

continua após a publicidade

- Nos últimos oito, nove meses ele conseguiu deixar de levar multas, todos os meses o clube ficava sempre com uma parte do salário dele, é personalidade, não somos todos iguais, há pessoas que são mais noturnas, outras diurnas, ele tinha dificuldades nas primeiras horas da manhã. Eu detesto trabalhar à noite, tem pessoas que gostam de estudar à noite. Nunca mais aconteceu e ele felizmente conseguiu aprender. É o processo de crescimento, ele era muito magrinho, só pele e osso, hoje o Flaco López que nós vemos é outro jogador, diferente, mais maduro, mais consistente - afirmou o auxiliar de Abel Ferreira.

João Martins revelou que a disciplina de Flaco López melhorou, que a consciência que o camisa 42 tem hoje e adquiriu neste ano foi fundamental para o momento em que o argentino vive na equipe.

continua após a publicidade

- Ele tentava fazer o que nós pedíamos, mas não tinha a consistência de hoje. Hoje ele chegou à seleção do país dele e o que pedimos é rigor no trabalho. Nos últimos oito, nove meses ele tem conseguido fazer tudo o que pedimos. No passado ele não estava errado, se tratava de um processo de amadurecimento. O Palmeiras não teria dinheiro para comprar o Flaco López de 24 anos, que não custa 10 milhões de dólares, custa muito mais. Só conseguimos ter o Flaco hoje porque tivemos paciência para ele se tornar o que é hoje - concluiu.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras