"Passou o pior que um jogador de futebol pode passar". Essas foram as palavras de João Martins, auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras, após o retorno do atacante Bruno Rodrigues aos gramados depois de 598 dias se recuperando de duas graves lesões nos dois joelhos.

continua após a publicidade

➡️ Andreas Pereira estreia pelo Palmeiras, é ovacionado e agradece apoio: ‘Feliz por estar aqui’

- Só ele sabe o que passou, sua família e nós, que o vimos todos os dias. Ele passou o pior que um jogador de futebol pode passar. Foram quase dois anos que só ele pode falar sobre isso. Não é fácil passar por cima, superar, lutar, passar por muitas dificuldades e chegar ao dia de hoje. Ele tem 27 anos e é um campeão - afirmou João Martins, que comandou a equipe na goleada contra o Internacional, por 4 a 1, em razão da suspensão de Abel.

Quando foi entrar, aos 34 minutos do segundo tempo na vaga de Vitor Roque, Bruno Rodrigues foi aplaudido de pé pelo elenco do Palmeiras, além ovacionado pelos torcedores do Palmeiras no Allianz Parque. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

Contratado no início do ano passado depois de se destacar com a camisa do Cruzeiro, Bruno Rodrigues conviveu com graves problemas nos joelhos, inclusive passando por cirurgia, e fez apenas seu terceiro jogo pelo clube, mas há muito o que celebrar.

- São momentos como esse que nos fazem querer e estar aqui. Momentos como esse que tudo faz sentido. Saímos de coração cheio porque enfim conseguimos fazer nossa função... 99% é fruto dele, mérito dele. Muitos não iriam conseguir passar pelo que ele passou. Está de parabéns, desejo toda sorte do mundo e que continue fazendo o trabalho dele, que faça muitos gols, que é o que ele sabe fazer e o que esperamos dele no Palmeiras - completou o auxiliar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras