Em grande fase no Palmeiras, Vitor Roque comenta possível chance na Seleção Brasileira

Chegar à Seleção Brasileira é o sonho de praticamente todo jogador de futebol brasileiro, e com Vitor Roque não é diferente. Aos 20 anos, o camisa 9 do Palmeiras vem mostrando que em breve pode conquistar a tão sonhada chance na equipe comandada por Carlo Ancelotti para, quem sabe, estar na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

➡️ Vitor Roque, do Palmeiras, faz primeiro hat-trick como profissional: ‘Pedi um gol, Deus me surpreendeu com três’

O Tigrinho teve uma atuação de gala na goleada do Verdão sobre o Internacional, por 4 a 1, no sábado (13), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e anotou três gols no primeiro tempo do duelo. Questionado sobre a possibilidade, o centroavante não escondeu o desejo, mas afirma: sua prioridade é o Palmeiras.

- Primeiro estou focado aqui no Palmeiras, se vier uma convocação será muito bom, muito especial para mim. Mas primeiro quero continuar fazendo o meu trabalho aqui no clube... se Deus quiser, num futuro próximo (vestir a camisa da Seleção Brasileira) - disse Vitor Roque. Veja o vídeo abaixo:

O camisa 9 de Abel Ferreira admitiu que foi um hat-trick perfeito, já que foi às redes de várias formas possíveis e ainda ajudou o time a retomar a vice-liderança e colar no líder do Nacional, o Flamengo.

- Muito feliz, somente agradecer a Deus pelos gols. Deus tem me sustentado. Foi o hat-trick perfeito. Um de direita, um de esquerda e um de cabeça - finalizou Vitor Roque.

