O Campeonato Brasileiro de 2025 foi decepcionante para a torcida do Atlético. O Lance! realizou uma enquete no canal do Galo no WhatsApp e a avaliação geral foi negativa, diante dos resultados abaixo do esperado e sem conquistar o objetivo principal.

A pergunta para os torcedores do Atlético foi "Qual a avaliação do Galo no Campeonato Brasileiro?" com as opções de resposta sendo péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo.

O resultado da enquete revelou que 72% da massa atleticana avaliou a campanha do Galo na competição como péssima, enquanto outros 12% a consideraram ruim. Apenas 16% avaliaram como regular, bom ou ótimo. Os números mostram um consenso claro da torcida de que o desempenho do time no campeonato foi bastante fraco.

Melhor jogador do Atlético no Brasileirão

Além da análise sobre o desempenho do time, os torcedores também escolheram o melhor jogador do Galo na competição, e o resultado foi contundente: Éverson venceu com ampla vantagem. O goleiro atleticano recebeu mais de 78% dos votos, demonstrando a confiança e segurança que o paredão do Galo transmite à massa alvinegra.

Na sequência aparece o ídolo atleticano Hulk, que recebeu 14% dos votos. Apesar de ter sido o artilheiro da equipe no ano, a temporada do camisa 7 ficou abaixo do rendimento que ele costuma apresentar com a camisa alvinegra, desempenho que o consagrou como um dos maiores jogadores da história do clube.

Na terceira colocação ficou Alan Franco, com aproximadamente 8% dos votos. O volante equatoriano é muito querido pela massa e peça importante no esquema de Sampaoli. Ao longo da competição, desempenhou diversas funções, mostrando não apenas força e qualidade defensiva, mas também boa saída de jogo e presença ofensiva.