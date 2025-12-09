Cássio enfrenta o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil em seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro. Após um início conturbado, com algumas falhas e muitas críticas, o goleiro se consolidou como uma liderança defensiva e acabou o Campeonato Brasileiro de bem com a torcida celeste.

A semifinal da Copa do Brasil será a primeira vez que o goleiro enfrentará seu ex-clube em uma decisão. A partida começa às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta será decidido na Neo Química Arena.

Pelo Cruzeiro, Cássio já enfrentou o Corinthians duas vezes, ambas durante esta temporada do Campeonato Brasileiro. Relembre as atuações com números do Sofascore;

Cássio x Corinthians (pelo Cruzeiro)

2 jogos (2 titular)

1º turno do Brasileirão:

Corinthians 0-0 Cruzeiro (23/07/2025)

2º turno Brasileirão:

Cruzeiro 3-0 Corinthians (23/11/2025)



0 gols sofridos - 2 jogos sem sofrer gol (100%)

100% bolas defendidas

79% de acerto no passe

Nota Sofascore 7.00

Pelo Cruzeiro, Cássio reencontra Corinthians em decisão na Copa do Brasil (Foto: Fernando Moreno/AGIF/ Gazetta Press)

Defesa da Raposa foi destaque no Brasileirão

A defesa do Cruzeiro encerrou o Brasileirão como a segunda menos vazada, tendo sofrido apenas 31 gols, atrás somente do Flamengo (vinte e sete gols sofridos).

Pelo Corinthians, Cássio disputou 712 partidas, e é o goleiro que mais atuou pelo clube. Um dos maiores ídolos da história corintiana, Cássio conquistou nove títulos: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).