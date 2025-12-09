Com a saída do técnico Mano Menezes quase decretada, o Grêmio mira a contratação de um novo nome para comandar a equipe: o português Luís Castro, de 64 anos, ex-Botafogo, que está livre no mercado.

continua após a publicidade

O LANCE! apurou que, apesar de ainda não ter ocorrido uma reunião formal entre o Grêmio e o técnico Luís Castro, o clube gaúcho observa atentamente a possibilidade de abrir negociações e deve marcar um encontro em breve. Pessoas próximas ao treinador garantem que um retorno ao Brasil em 2026 é possível, mas depende de condições muito específicas para avançar. A situação, neste momento, é tratada com cautela.

Segundo apuração da reportagem, o que pode convencer Luís Castro não é a proposta financeira. Nesta fase da carreira, o treinador não tem o dinheiro como fator determinante. O que realmente pesará na decisão é o projeto esportivo apresentado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Qualquer clube interessado, inclusive o Grêmio, precisará oferecer garantias de participação direta na reestruturação e na organização do departamento de futebol, algo semelhante ao papel que exerceu no Botafogo.

Luís Castro busca um ambiente em que tenha influência na formação da base, autonomia na construção de processos internos e um investimento consistente no elenco principal. A reunião prevista com o Grêmio, quando ocorrer, deve servir justamente para entender se o clube está disposto a atender essas exigências.

continua após a publicidade

Luís Castro teve passagem importante pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Momento na carreira

Seu trabalho mais recente foi no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por 5 meses. Sob comando de Luis Castro, o Al-Wasl fez 14 partidas oficiais, tendo nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. De acordo com o clube, a saída ocorreu "em comum acordo entre as partes".

Nesse período, a equipe do português marcou 33 gols, sendo 15 tentos feitos por brasileiros, o que representa 45,4% das vezes em que seu time balançou as redes dos rivais.

Recentemente, Castro teve seu nome especulado em clubes brasileiros como Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, mas nenhuma negociação avançou.

Em 2023, deixou o Botafogo após 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. No Oriente Médio, também comandou o Al Duhail, do Catar, além do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.