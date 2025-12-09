Protesto da torcida faz Corinthians viajar sem 'festa' antes de decisão; entenda
Timão chega pressionado para duelo contra o Cruzeiro
A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, desistiu de recepcionar o elenco alvinegro na véspera da viagem para Belo Horizonte, onde a equipe enfrentará o Cruzeiro na quarta-feira (10), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
A organizada planejava se reunir em frente ao CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira (9). Entretanto, a torcida decidiu cancelar a ação em forma de protesto contra os jogadores. Segundo a Gaviões, há um incômodo com o elenco, que, na visão da torcida, "escolhe os jogos", abandonou o Brasileirão e não demonstra o mesmo compromisso que a Fiel mantém ao apoiar o clube.
Pressionado
O Corinthians não vence há quatro jogos. No último domingo (7), o clube alvinegro ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O resultado deixou o Timão na 13ª colocação da competição nacional. Nas arquibancadas, a torcida protestou contra atuação e entoou "é quarta-feira", em alusão ao jogo contra o Cruzeiro.
Os comandados de Dorival Júnior vivem dois cenários distintos na temporada. Na Copa do Brasil, eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense, sem sofrer gols. Entretanto, oscilou no Brasileirão.
Desde 10 de setembro, quando venceu o Athletico por 2 a 0, na Nero Química, e garantiu vaga nas semis da Copa do Brasil, o Corinthians teve um aproveitamento de 44% no Brasileirão, com seis vitórias, três empates e sete derrotas.
Desempenho do Corinthians desde a classificação para a semifinal
- 16 jogos
- 6V | 3E | 7D
- 44% de aproveitamento
- 19 gols marcados (1.2 por jogo)
- 19 gols sofridos (1.2 por jogo)
- 9.6 finalizações p/ marcar gol
- 10.8 finalizações p/ sofrer gol
- 54.4% de posse de bola
- 5 jogos sem sofrer gol (31%)
