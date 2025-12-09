Após cirurgia, Brítez lamenta rebaixamento do Fortaleza

O Fortaleza está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Emanuel Brítez, ausência na derrota por 4 a 2 contra o Botafogo, lamentou a queda e se desculpou com a torcida tricolor.

Brítez foi submetido a um procedimento cirúrgico no último domingo (7). Depois do quadro de pneumonia que teve em novembro, o defensor precisou passar por essa cirurgia para drenar líquido do pulmão.

Conforme divulgado pelo Fortaleza, o jogador está "clinicamente bem e estável" e deve ter alta nos próximos dias. A continuação do tratamento será sob supervisão do departamento médico do Fortaleza e de uma equipe médica especializada.

O zagueiro utilizou as suas redes sociais para se desculpar com a torcida e assumir a responsabilidade pela queda. A declaração do argentino indicou uma possível permanência para 2026, já que seu contrato vai até 2027.

— Às vezes, o fim da temporada é o mais importante. Lutamos até o último jogo, até nossa última esperança, e com muita fé, demos tudo nesta etapa final. Choramos, sofremos, acreditamos até o fim. Não foi o suficiente, mas preferimos sempre nos manter de pé, nunca de joelhos. Também não podemos esquecer o resto do ano, todas as coisas que fizemos de errado — não apenas os jogadores, mas como líder do elenco, tenho que aceitar que todos cometeram erros, do Emanuel Britez, o mais velho, ao mais novo - publicou.

Queda interrompe marca histórica do Fortaleza

Com o rebaixamento, uma marca histórica do Fortaleza na Série A foi interrompida. Isso porque, como estava no Brasileirão desde 2019, o Tricolor permaneceu na elite por sete temporadas consecutivas. Esse é o recorde de uma equipe nordestina desde 2003, quando teve início o formato de pontos corridos.

O Leão ficou no G4 em duas oportunidades ao longo dessas sete edições. Além de frequentar a Copa Libertadores, as campanhas renderam idas à Copa Sul-Americana.