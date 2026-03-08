Domínguez diz que Atlético-MG precisa 'se preparar melhor' e 'mostrar a cara'

O Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro e terminou o Campeonato Mineiro com o vice-campeonato. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez lamentou o resultado e analisou os fatores que levaram à derrota, além de apontar caminhos para a evolução da equipe na sequência da temporada.

O Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro e terminou o Campeonato Mineiro com o vice-campeonato. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez lamentou o resultado e analisou os fatores que levaram à derrota, além de apontar caminhos para a evolução da equipe na sequência da temporada.

continua após a publicidade

O treinador afirmou que a partida não ocorreu da forma como havia planejado. Domínguez também destacou que, neste momento, todos no clube precisam assumir a responsabilidade pelo resultado, "mostrar a cara", encarar a situação de frente e trabalhar para corrigir os erros e melhorar o desempenho da equipe:

— Não era o plano que tínhamos pensado. Temos que olhar no espelho, não buscar desculpas. Mas eu tenho uma coisa muito clara, temos que nos preparar melhor. Não é a forma que queremos, não é o que buscamos, temos que dar a cara, tem que mostrar a cara, colocar o peito — afirmou Domínguez.

continua após a publicidade

Ao ser questionado sobre como a equipe pode melhorar, o treinador foi direto na resposta e manteve o discurso de autocrítica. Domínguez destacou a importância de cada um olhar para si próprio, reconhecer os erros e trabalhar para corrigi-los, como forma de evolução coletiva da equipe

—Trabalhando. Não criando desculpas e não olhando para o lado. Temos que olhar para o espelho, o que falta, o que você pode fazer melhor — afirmou o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Mudanças no time titular do Atlético

Na equipe titular, uma mudança chamou a atenção: a entrada de Bernard no lugar de Gustavo Scarpa. Questionado sobre a alteração na entrevista coletiva, Domínguez explicou que a decisão foi baseada em características táticas, detalhou os motivos da escolha e comentou sobre aspectos do jogo que o time não conseguiu executar como planejado:

— Entendendo que o Bernard é mais profundo do que o Gustavo. Acreditávamos que íamos dividir o controle do jogo, mas não tivemos esse controle. Essa carga vai ser difícil para o Bernard, mesmo se joga o Gustavo, iria ser difícil para o Gustavo. Vou continuar insistindo que futebol não se joga só com a técnica. Tem que ter disciplina, tem ter vontade, tem que ter esforço. Então não é só a técnica individual, tem que colocar outra coisa. Tem que trabalhar e dar a cara — analisou Domínguez.