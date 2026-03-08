Atitude de Kaio Jorge em Cruzeiro x Atlético-MG viraliza: 'Pai'

O atacante Kaio Jorge decidiu o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, deste domingo (8), no Mineirão, pela final do Campeonato Mineiro. Durante o confronto, o camisa 19 foi autor do gol do título do time celeste diante do rival. A comemoração do jogador viralizou nas redes sociais.

O gol do título celeste aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o volante Gerson alcançou a linha de fundo e cruzou em direção à área do Galo. Lá estava Kaio Jorge, que subiu mais alto que a defesa alvinegra para marcar.

No momento de euforia, o camisa 19 imitou uma galinha para provocar o clube rival. A atitude do atacante não passou despercebida entre os torcedores nas redes sociais. Veja abaixo a repercussão do gesto:

Como foi o Cruzeiro x Atlético?

Texto por: Artur Henrique

A partida começou bastante estudada, com as duas equipes adotando cautela nos minutos iniciais. O Cruzeiro teve mais posse de bola e tentou se lançar ao ataque, mas, apesar da iniciativa, o começo do jogo foi marcado por poucas ações ofensivas e nenhuma oportunidade clara de gol.

A primeira etapa também foi marcada por muita disputa no meio-campo, com várias faltas e duelos físicos. O jogo permaneceu equilibrado e truncado durante os primeiros 45 minutos, com as duas equipes encontrando dificuldades para construir jogadas e criar chances reais de gol.

A segunda etapa começou mais movimentada, com o Cruzeiro adotando uma postura mais ofensiva. Na primeira chance mais clara no segundo tempo, a equipe celeste conseguiu abrir o placar, aos 15 minutos.

Gérson foi à linha de fundo e fez o cruzamento para a área, onde Kaio Jorge subiu mais alto que a defesa, venceu a disputa pelo alto e cabeceou em direção ao gol. A bola ainda bateu na trave e, apesar da tentativa de defesa de Éverson, acabou ultrapassando a linha, colocando o Cruzeiro em vantagem no marcador.

Após o gol, a partida ficou mais intensa. O Atlético adotou uma postura ofensiva, colocou mais atacantes em campo e se lançou ao ataque em busca do empate.

Apesar da pressão, o Cruzeiro se manteve bem postado e organizado defensivamente, conseguindo neutralizar as investidas do adversário. Assim, a equipe celeste segurou a vantagem e confirmou a vitória por 1 a 0, garantindo o título do Campeonato Mineiro.

