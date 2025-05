A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta (30), em suas redes sociais, que o Campeonato Carioca deve passar por mudanças a partir do ano que vem. A entidade diz na nota que "debruçou-se sobre a realidade do futebol brasileiro e decidiu pela readequação do formato" da competição.

O Campeonato Carioca é disputado por 12 clubes, todos enfrentando entre si em turno único, com o time de menor pontuação rebaixado, e os quatro primeiros avançando às semifinais e finais, com ida e volta. Desde 2021, o Cariocão é disputado neste formato, tendo ao todo 15 datas.

Na nota publicadas nas redes sociais, não há detalhes sobre quais mudanças poderiam ser feitas. Segundo o texto, "o presidente Rubens Lopes e membros do Conselho de Administração da FERJ debatem e desenham uma fórmula que proteja e valorize o futebol como um todo: do calendário ao topo e base da pirâmide".

Campeonato Gaúcho diminuiu o número de datas

Se a intenção for diminuir o número de datas, neste ano, a Federação Gaúcha de Futebol tomou uma atitude. O Campeonato Gaúcho também conta com 12 clubes, e para isso, adaptou seu regulamento para ficar nos mesmos moldes do Campeonato Mineiro, com três grupos de quatro times cada, com os clubes de um grupo enfrentando os dos outros dois. E com quatro times avançando às seminais. Este formato ocupa menos datas no calendário: 12 datas. No ano passado, o Gauchão foi disputado em moldes parecidos com o Carioca, com a diferença de se classificarem oito clubes às quartas, e com dois rebaixados.

Veja a nota na íntegra:

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, logo ao fim do Campeonato Carioca Superbet 2025, debruçou-se sobre a realidade do futebol brasileiro e decidiu pela readequação do formato de disputa do Estadual mais charmoso e visto do país.

Desde lá, o presidente Rubens Lopes e membros do Conselho de Administração da FERJ debatem e desenham uma fórmula que proteja e valorize o futebol como um todo: do calendário ao topo e base da pirâmide. Paralelamente, a FERJ vem conversando com os clubes participantes da Série A para apresentar a proposta. Não houve reunião alguma na sede da entidade para tratar tal tema.

Mais à frente, em momento oportuno, será realizado um Conselho Arbitral para decidir o regulamento do Campeonato Carioca de 2026 e 2027."