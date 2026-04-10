Os clubes brasileiros tiveram um início complicado na Copa Sul-Americana 2026. Representado por Atlético-MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco, o Brasil somou apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas na primeira rodada da fase de grupos, resultando em um aproveitamento de 23,8%.

continua após a publicidade

Entretanto, é importante fazer uma ressalva sobre este aproveitamento ruim. Boa parte dos clubes brasileiros optou por utilizar equipes mistas ou alternativas em suas estreias, preservando alguns de seus principais jogadores diante do calendário apertado da temporada e das longas viagens típicas da competição continental. A estratégia, comum neste início de fase de grupos, ajuda a explicar o desempenho abaixo do esperado em campo.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Resultado das estreias dos times brasileiros na Sul-Americana

✅São Paulo: Vitória

O São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu.

⚽Gol: Bobadilla (São Paulo)

O São Paulo foi o único time brasileiro a vencer sua estreia na Sul-Americana 2026 (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

➗Botafogo: Empate

Na estreia do técnico Franclim Carvalho, o Botafogo ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Caracas, da Venezuela, diante do seu torcedor no Estádio Nilton Santos.

⚽Gols: Arthur Cabral (Botafogo) ; Correa (Caracas)

continua após a publicidade

➗Vasco: Empate

Vasco e Barracas Central ficaram no 0 a 0 na estreia das equipes na Sul-Americana. Apesar de ter ficado com um jogador a mais nos minutos finais, o time alternativo do cruz-maltino não conseguiu furar a defesa adversária e deixar o placar em vantagem.

🎰 Aposte nos jogos dos clubes brasileiros na Sul-Americana!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

❌Santos: Derrota

Sem poder contar com suas principais estrelas: Neymar, poupado, e Gabriel Barbosa, que passou por um procedimento envolvendo plaquetas, o Santos foi estreou com derrota por 1 a 0 diante do Deportivo Cuenca, no Equador.

⚽Gol Contra: Gabriel Brazão (Santos)

❌ Grêmio: Derrota

O Grêmio perdeu para o City Torque por 1 a 0, na última quarta-feira (8), em Montevidéu, no Uruguai, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

⚽Gol: Eduardo Aguero (City Torque)

❌ Bragantino: Derrota

Com o time reserva, o Bragantino não conseguiu vencer a retranca do Carabobo-VEN e foi derrotado por 1 a 0 no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.

⚽Gol: Ezequiel Neira (Carabobo)

❌Atlético-MG: Derrota

O Atlético perdeu por 2 a 1 para o Puerto Cabello, na Venezuela. Com uma equipe alternativa em campo, o Galo não conseguiu manter a sequência positiva que vinha construindo na temporada.

⚽Gols: Dudu (Atlético-MG) ; Jean Franco e Jiovany Ramos (Puerto Cabello).

Com um início abaixo das expectativas, os clubes brasileiros deixam a primeira rodada da Sul-Americana pressionados por recuperação imediata. O baixo aproveitamento liga o alerta logo nas primeiras rodadas da fase de grupos, onde a margem para erro é curta e a disputa por classificação costuma ser apertada.